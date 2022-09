Horizon 2025 désormais pour la Tour Perret de Grenoble

La Tour Perret de Grenoble sera rénovée à partir de 2023 et à nouveau accessible au public en 2025, pour son centenaire ! C'est en tout cas le nouvel horizon que se fixe la ville, qui a lancé depuis 2016 ce chantier de rénovation de la tour érigée dans le parc Paul Mistral à l'occasion de l'exposition internationale de la Houille Blanche en 1925. Alors que la rénovation devait initialement commencer, après une phase de diagnostic puis de préparation, fin 2019-début 2020 pour être achevée "en 2022", la crise sanitaire, puis désormais un souci d'appel d'offre ont contribué à repousser l'échéance.

Un appel d'offre.. mais aucun candidat ou presque

En effet le chantier a beau être un chantier "prestigieux", de rénovation d'un bâtiment historique et dont Grenoble veut faire un futur pilier de son tourisme, les entreprises ne se bousculent pas au portillon. Six lots ont été soumis à appel d'offre fin 2021, qui n'ont pas trouvé preneur dans les dimensions espérées. Une seule entreprise notamment a fait une offre concernant le lot principal traitant des fondations et de la rénovation des bétons. Le plus important d'un chantier à 11 millions 500 mille euros. Et pour une réponse "bien au-dessus des estimations en terme de coût". Après une phase de négociation, mairie, État et Département de l'Isère - également engagés dans le financement (respectivement 35%, 40% et 25 %) - ont convenu qu'il était plus pertinent de relancer un appel d'offre.

Pour que le coût de cette opération soit le coût le plus juste pour le contribuable - Klaus Habfast, ville de Grenoble

Ça fait perdre encore 9 mois au projet mais il n'est pas question de faire n'importe quoi explique l'élu grenoblois en charge du dossier. "Nous souhaitons rouvrir la tour (fermée depuis les années 60) dans les meilleures conditions de sécurité, explique Klaus Habfast, et en même temps aussi pour un coût raisonnable pour le contribuable. Ce ne sont pas des Jeux olympiques qui doivent avoir lieu à une certaine date. On a toujours eu des dates cibles. Le chantier test nous a permis de trouver la bonne méthode de restauration, d'être sûr que ce projet de restauration va garder la tour ouverte pendant des décennies. Aujourd'hui, avec une deuxième relance des marchés, nous allons aussi nous assurer que le coût de cette opération soit le coût le plus juste pour le contribuable. Pour un édifice qui aura 100 ans et qui doit encore vivre pendant au moins 100 ans, neuf mois de plus, ce n'est pas très long".

L'intérieur de la Tour Perret à Grenoble © Radio France - Laurent Gallien

Un chantier exigeant et techniquement innovant

Le nouvel appel d'offre va aussi prendre le temps de discuter plus en amont avec les entreprises du BTP qui le souhaiteront de manière à, peut-être, lever des freins techniques et financiers d'adaptabilité. Parce que la rénovation présente des contraintes et des surprises qui peuvent faire peur et conduire... à "gonfler" les devis. D'autant que la rénovation de béton armé en est en quelque sorte à ses balbutiements et que des solutions parfois inédites dans le bâtiment (béton projeté et protection cathodique par courant imposé par exemple) ont été choisies pour la Tour Perret.

Il faut des pionniers - François Botton, architecte

Des contraintes et des défis qui, a contrario, sont un bon argument pour François Botton, architecte et maitre d'œuvre, qui appelle les entreprises à osez. "La conservation-restauration du béton est un domaine d'avenir, explique t-il, auquel je crois absolument et qui, je pense, dans quelques années, fera l'objet d'une part du marché du BTP très importante. Il faut que les entrepreneurs se mettent dans l'état mental de se positionner en tant que pionnier. Effectivement, si on raisonne bêtement en mètres carrés, en mètres cubes, on avait calculé que le travail sur la Tour c'était à peu près une demi-journée de production d'un cimentier. Donc, en termes quantitatifs, c'est peu mais en termes d'image c'est important et j'imagine tout à fait un groupe de BTP qui publiera son rapport d'activité annuel : même si la participation à un chantier de ce type est très faible en terme de proportion par rapport au chiffre d'affaires, je suis à peu près certain que ça figurera sur la page de garde du rapport".

Une participation financière de citoyens et d'entreprises mécènes en 2023

La Tour Perret ne va pas être reconstruite. Elle va être rénovée entièrement, plateforme sommitale et ascenseur d'origine compris. moyennant des mises aux normes "qui ne dénatureront pas le projet de Perret" assure François Botton. C'est sur cet accès en hauteur, pour une vue à 360° et inédite depuis 1960 sur Grenoble et ses environs, que la ville compte pour faire du monument "un des 10 lieux touristiques les plus visités du département" explique Klaus Habfast, qui vise un volume de 50 000 visiteurs par an. Le projet et le chantier en lui-même sont et seront accompagnés d'une médiation culturelle et d'une nouvelle identité visuelle (voir ci-dessous). Pour que les grenoblois s'approprient plus encore le monument la ville de Grenoble lancera "au premier semestre 2023", une campagne de mécénat et de financement participatif en collaboration avec la Fondation du patrimoine. Une participation dont Grenoble attend a peu près 2 millions d'euros qui seront à déduire de sa part de financement.