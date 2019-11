Horse Circus à Entrammes : quand l'art du cirque se mêle à l'équitation

département de la Mayenne

Morgane Choplin est une ancienne grande cavalière (elle a fait partie de l'équipe de France d'équitation en concours de saut d'obstacles et cavalière de niveau international). Elle a décidé après sa carrière de cavalière de se former aux arts du cirque en retournant à l'école, direction Paris puis le sud de la France. Il y a un an, elle est revenue à Entrammes, là où sa maman tenait un centre équestre _"c'est une histoire familiale car j'ai grandi dans le centre équestre de ma maman en Sarthe puis ici à Entrammes. Il y a un an, ma maman nous a cédé la structure. L'avantage du cirque, c'est qu'on s'adapte aux prouesses physiques des enfants, on va en avoir qui vont aller plus sur l'acrobatie, d'autres sur le trapèze, d'autres sur le trampoline... la variation des âges permet une entraide et un respect, il rigole avec les autres et pas des autres, c'est ce que j'aime dans le cirque, c'est cette entraide."_

Je viens chez mes grands-parents en vacances en Mayenne pour le stage! Violette 12 ans habite Paris

Horse Circus propose des cours toute l'année mais aussi des stages pendant les vacances scolaires. Et on vient de loin exprès, la preuve avec Violette, 12 ans : "J'aime beaucoup l'équitation, c'est mon 4ème stage ici, j'habite Paris, _je viens chez mes grands-parents en Mayenne pour faire le stage_. Le cirque c'est bien parce que cela change, dans les autres clubs on fait plus de la selle, de l'équitation classique, ici on apprend plein de figures, et en plus il y a d'autres animaux, des vaches, des lamas, des moutons. Je ne saurais pas dire si je suis plus à l'aise maintenant sur un cheval car le cirque c'est surtout du plaisir, on s'amuse à faire des figures au galop....on fait en fonction de notre niveau on va pas se mettre en danger!"

La super figure de Jade

Jade a 6 ans, elle monte à cheval et pour la première fois aux vacances de la Toussaint, elle a eu envie de faire du cirque équestre : "en fait j'ai appris à me mettre à genou, à me mettre accroupie et...après c'est tout. J'ai inventé une figure, la super figure, c'est à peu près comme si on se mettait comme ça mais qu'au lieu de tomber la jambe, on pose les fesses. Ce que je préfère c'est le cheval, mon cheval, il s'appelle Polly Pocket, je lui dis "tu veux que je te gratte où?" mais il ne me répond pas." Ce n'est pas Morgane Choplin qui dira le contraire, une vraie relation se créée entre l'animal et l'enfant grâce au cirque équestre : _"_ils dépassent leurs limites, ça leur permet aussi d'avoir une estime personnel car certaines choses qu'ils ne savaient pas faire ou qu'il n'osaient pas faire, ils y arrivent. Cela développe aussi leur équilibre, leur créativité. Le cirque équestre, ce n'est pas la même approche que l'équitation traditionnelle, l'animal n'a pas de mors dans la bouche, il n'y a pas de rapport de force avec le cheval, les chevaux travaillent en groupe, les chevaux se suivent, ils obéissent à la voix, mais on essaye que l'enfant se concentre sur lui et sur l'amour du cheval. L'enfant et l'animal forment un duo." L'animal peut aussi aider des enfants qui ont un trouble du comportement ou un handicap, on appelle ça l'équithérapie, et ça marche, Morgane Choplin le constate jour après jour quand elle voit des enfants autistes, trisomiques, hyperactifs, hyper timides, avoir le sourire aux lèvres et des étoiles plein les yeux quand ils montent leur poney. Toutes les informations sur Horse Circus en allant sur le site internet du centre www.centredesartsequestresducirque.fr