Hossegor : la commune enflamme les réseaux sociaux depuis quelques jours

Les vidéos de surfeurs, de la plage, de la côte landaise, de vacanciers qui sautent du pont d'Hossegor, ce n'est pas nouveau sur les réseaux sociaux. Pourtant, depuis ce début avril, elles ont inspiré des centaines de jeunes internautes qui se donnent rendez-vous cet été dans la commune.

Vous venez de toute la France, on va faire les meilleures soirées !"

Dans de nombreuses vidéos, des groupes d'amis partagent leurs projets. "On part à Hossegor en août, manifestez-vous les gars", peut-on lire sur cette séquence, partagée des milliers de fois. "On va a Hossegor cet été, s'enthousiasme un autre utilisateur de Tiktok, on est 10, on a réservé un villa !"

Reportage - Sur Tiktok, ils rêvent de se retrouver à Hossegor cet été. Copier

"Vous êtes combien à venir cet été ? réagit une jeune landaise, c'est plus possible, il n'y a pas la place, bande d'envahisseurs !" Les touristes, Morgane et Celya n'ont plus n'en veulent, elles sont lycéennes à Hossegor. "C'est horrible, parce qu'il y a le covid", dit la première. "On est hyper libre ici, il y a très peu de cas, ajoute l'autre, on a des grands-parents !"

Ils veulent venir, c'est normal. Hossegor, c'est magnifique.

"C'était une petite mode ici, un challenge : il fallait mettre un diaporama des paysages d'Hossegor et ça a vraiment marché, sourit Celya. Ça s'est grave popularisé, tous nos amis qui ont fait des vidéos ont percé de "ouf", avec des millions de vues."

"Hossegor a percé grâce à Tiktok parce que tout le monde a posté des vidéos des paysages" Copier

"C'est normal que les gens aient envie de venir, c'est trop de la frappe, continue Celya. Il y a un magnifique paysage : les pins, la plage, les vagues..." Son amie Morgane complète, en riant : "et tous les gens sont beaux à Hossegor !"