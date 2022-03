Les nouvelles aventures des enquêteurs Côme et Pacôme Glacère sont disponibles. "Hôtel Atlantico", le tome 3 de la bande-dessinée "New Cherbourg Stories" sort ce mercredi 2 mars aux éditions Casterman.

"Hôtel Atlantico", Tome 3 de New Cherbourg Stories est sorti : rencontre avec son dessinateur et ses lecteurs

Les lecteurs les plus fidèles étaient à la séance de dédicace à Cherbourg dès l'ouverture ce mercredi 2 mars, jour de sortie du Tome 3 de New Cherbourg Stories.

En ce jour de sortie, les portes du Carré Café de Cherbourg ne sont pas encore ouvertes pour accueillir la séance de dédicace qu'une petite file d'attente commence déjà à se former. Les plus fidèles lecteurs de la bande-dessinée New Cherbourg Stories veulent tous obtenir le troisième tome, "Hôtel Atlantico", avec une dédicace de son dessinateur Romuald Reutimann. Le scénario de cette BD éditée chez Casterman est signée, Pierre Gabus.

"Hôtel Atlantico", le tome 3 de New Cherbourg Stories - New Cherbourg Stories - Editions Casterman

Des lecteurs cherbourgeois qui retrouvent leur ville en bande-dessinée

"C'est une aventure dans une version imaginaire de Cherbourg qui se passe dans les années 1930." Voilà comment son dessinateur, Romuald Reutimann, résume New Cherbourg Stories. Le dernier tome, "Hôtel Atlantico" se déroule près de l'hôtel Atlantique, monument qui abrite aujourd'hui la Chambre du Commerce et de l'industrie du Cotentin mais au moment de sa création, il y a 100 ans cette année, c'était un lieu de transit pour des milliers d'immigrants qui se rendaient aux Etats-Unis. C'est justement la marque de fabrique de cette bande-dessinée : reprendre les lieux, les monuments de la ville et les faire découvrir ou redécouvrir aux lecteurs qui à Cherbourg semblent séduits.

"Ce que je trouve génial," confie Sylvia, lectrice de la série depuis ses débuts, "c'est le fait d'aborder la question de l'Hôtel Atlantique, de l'histoire de Cherbourg avec les migrants, tout le côté cosmopolite qu'avait la ville." Sylvia était d'ailleurs la toute première à la séance de dédicace et elle a eu le droit à un dessin spécial sur son exemplaire :

Sylvia était la toute première à pouvoir faire dédicacer son tome 3 de New Cherbourg Stories. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les lecteurs comme Philippe retrouvent leur ville dans une autre époque : "C'est extraordinaire de pouvoir retrouver des vues, des monuments, qui sont parfois transformés ou embellis. Ça permet de voir des lieux qu'on visite uniquement aux journées du patrimoine et c'est toujours enthousiasmant !"

Et c'est dans ce décor que les deux enquêteurs de New Cherbourg Stories, Côme et Pacôme Glacère, mènent leurs investigations sur un trafic de faux papiers, indique Romuald Reutimann, le dessinateur, "avec ça, se combinent d'autres aventures, il sera questions aussi de théâtre et de boxe."

Une association pour prolonger l'univers de la BD : la New Cherbourg Society

L'association New Cherbourg Society produit notamment des objets autour de la BD. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

En décembre dernier, les auteurs et des lecteurs créent une association autour de la bande-dessinée : la New Cherbourg Society. "Le but de l'association, c'est de promouvoir l'univers de New Cherbourg Stories," explique son président Julien Ledanois, "et aussi de la ville de Cherbourg-en-Cotentin." L'association a donc créé des objets autour de la BD comme des timbres ou des sérigraphies, c'est-à-dire des reproductions numérotées de bulles des albums.

Mais Julien Ledanois veut aller plus loin et développer un tourisme autour de New Cherbourg Stories. Une ambition qui passe par exemple par un projet d'escape game thématique par exemple. L'occasion de développer un "tourisme ludique où les gens viendraient jouer à New Cherbourg" se réjouit Romuald Reutimann. Pour le dessinateur, c'est aussi se diversifier en tant qu'auteur. "Aujourd'hui, c'est très difficile de vivre uniquement de la bande-dessinée," constate Romuald Reutimann, "donc il faut qu'il y ait d'autres moyens de rentrer dans l'univers."

Un projet encore en réflexion. D'ici là, les auteurs se remettent au travail pour les prochains numéros dès ce mois-ci et Romuald Reutimann n'a pas peur de la panne d'inspiration : "Je crois que c'est infini. Il n'y a aucun problème pour imaginer d'autres aventures avec les lieux et il reste tellement de choses à faire." Le dessinateur évoque le Château des Ravalets, le golf de la Glacerie ou encore l'espace René Lebas. Un terrain de jeu cherbourgeois qu'on devrait retrouver dès 2023 avec un quatrième, puis un cinquième tome.