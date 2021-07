Pendant les vacances d'été, le nombre d'habitants de la Côte Fleurie (Calvados) explose, avec parfois une population multipliée par 15. Surveillance des plages, stationnement ou encore ramassage des déchets, Houlgate et Villers-sur-Mer doivent se préparer à gérer cet afflux.

Houlgate et Villers-sur-Mer, deux communes du Calvados face au défi de la surpopulation estivale

Chaque été, les touristes arrivent en masse sur le littoral. A Villers-sur-Mer, la population peut être multipliée par plus de 15 lors des pics de fréquentation. Et la crise sanitaire ne fait qu'accentuer le phénomène, puisque de nombreux français préfèrent passer leurs vacances dans l'Hexagone. Alors, du côté de la mairie de Villers-sur-Mer, l'organisation est de mise. "En 2020, on s'est fait déborder. Beaucoup de gens : ça veut dire beaucoup de déchets. Cette année, le dispositif de ramassage des déchets a été triplé ou quadruplé, pour éviter que ça ne devienne ingérable", détaille Louis Ronssin, conseiller municipal à Villers-sur-Mer et délégué à la sécurité.

Propreté et sécurité

Le volet de la propreté n'est pas le seul concerné : en plus des forces de l'ordre, la commune a décidé de faire appel à une société privée, notamment pour effectuer des rondes nocturnes sur la plage. Des places de stationnement supplémentaires ont aussi été installées. Mais en dépit de toute cette préparation, l'afflux de population est tel que la commune peine parfois à faire face. "On va faire au mieux, mais il y a forcément des week-ends où on sera dépassé", s'avance Louis Ronssin.

De la prévention pour éviter les accidents

A quelques kilomètres de là, la station balnéaire de Houlgate a également tout mis en œuvre pour accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions. Et cela passe aussi par la sensibilisation sur la plage, comme l'explique Victor Vautier, gérant de l'établissement de bains : "Le danger, c'est que les gens restent sur les bancs de sable, que la marée monte et qu'ils restent coincés. Mais à partir du moment où on fait la bonne prévention, il n'y aucun souci."

Olivier Colin, Nathalie Vassalière, Victor Vautier et Yannick Seignol préparent Houlgate à l'afflux de vacanciers. © Radio France - Line Chopin

Pour Olivier Colin, le maire d'Houlgate, la situation est sous contrôle : "C'est toute une machine qui est organisée. On est très serein, on se prépare depuis quasiment six mois." Cette année, les vacances scolaires débuteront le 6 juillet.