Hubert-Félix Thiéfaine rebranche les guitares au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines

Après une tournée acoustique intime et triomphal, l'un des vétérans de la chanson et du rock français Hubert-Félix Thiéfaine propose cette année des concerts plus électriques. Il sera ce vendredi soir sur la scène du festival Au Foin de la Rue dans le Nord-Mayenne.

Hubert-Félix Thiéfaine © Maxppp - Fred Dugit Vendredi soir, à 20h, c'est Hubert-Félix Thiéfaine qui ouvrira le festival Au Foin de la Rue à Saint-Denis-de-Gastines. Le chanteur-rocker présentera au public mayennais sa tournée "Replugged" où il revisite son riche et passionnant répertoire, alternant ses titres les plus emblématiques et quelques chansons moins connues. Hubert-Félix Thiéfaine - La tournée Replugged Bien que très peu présent dans les grands médias, Hubert-Félix Thiéfaine connaît un succès important depuis le début de sa carrière : les ventes de ses albums sont importantes et ses concerts font régulièrement le plein grâce à la fidélité et l'attachement de son public. Cette particularité fait de lui une des figures singulières de la chanson française.