L'engouement du public pour le chanteur ne se dément pas. Un hommage le week-end dernier a accueilli de nombreux nostalgiques. Et la maison Ferrat, ouverte trois ans après sa mort sur la place d'Antraigues, a attiré l'an dernier plus de 24.000 visiteurs.

Des visiteurs de la génération de Jean Ferrat, mais aussi des plus jeunes venus avec leurs grands-parents raconte Valérie Arba Méline, la nièce de Colette, la compagne de Jean Ferrat : "c'est bien qu'il y ait des plus jeunes qui s'intéressent à lui. A la maison Ferrat, on va faire venir des classes, des écoles. On veut que les générations futures le connaissent, ne l'oublient pas. Il a des textes tellement riches, toujours d'actualité, toujours à écouter, à apprendre, à chanter."

"Les gens parlent de Jean Ferrat avec beaucoup beaucoup d'émotion"

Les visiteurs, les nostalgiques, parlent de Jean Ferrat avec tendresse poursuit Valérie.

Ils en parlent avec beaucoup beaucoup d'émotion, de l'amitié, de l'amour...de l'amour pour cet homme. Il le valait bien.

Elle ajoute que "Colette se bat toujours pour qu'il se passe des choses, le festival, la maison Ferrat, pour que Jean soit toujours très très présent dans notre village et ça va continuer comme ça encore des années. On fait tout pour."