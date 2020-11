Huit lycéennes du Blanc préparent un documentaire sur la Laponie

Tout est parti d'une drôle d'envie : "On s'est dit que c'était un pays dont on n'entend rarement parler... On a eu envie de s'y intéresser" raconte Alicia. La jeune fille et 7 autres camarades constituent donc une équipe et se rapprochent du Relais Brenne initiative jeunes qui les accompagne et fait évoluer leur projet. D'une visite touristique, les jeunes filles en viennent à imaginer le tournage d'un documentaire. "Nous les avons accompagnées pour encadrer leur projet, les aider à trouver des financements, leur parler du réchauffement climatique, les encourager à trouver des interlocuteurs, explique Judith Cartier, chargée de mission au Relais Brenne initiative jeunes. Puis nous les avons mis en relation avec Damien Claite, réalisateur de documentaire à Mérigny. Il les filme tout au long du projet".

Depuis 2 ans maintenant, les huit lycéennes ont donc noué des relations avec des jeunes, des universitaires, des scientifiques, des activistes en Laponie : "Là bas, ils vivent déjà les conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, ils ont de plus en plus de mal à nourrir leurs troupeaux de rennes. Cela a des conséquences économiques importantes" détaille Enzo. En février, elles devraient s'envoler vers la Laponie finlandaise pour tourner le documentaire. L'équipe espère ensuite pouvoir le projeter au cinéma du Blanc.

Pour financer ce projet, les lycéennes ont organisé des tombolas, participé à des marchés de Noël ou encore tenu des stands de pâtisserie. Il manque 2.500 € pour boucler le budget : elles ont donc lancé une cagnotte participative sur internet.