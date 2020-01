Huit randonneurs secourus dans le massif des Vosges en une semaine

Les secours mettent en garde contre la neige durcie par le vent et les gelées nocturnes

Vosges, France

L'appel à la prudence est lancé à la fois par la préfecture des Vosges et les gendarmes spécialistes des interventions en montagne. La semaine dernière, le peloton de gendarmerie de montagne de Xonrupt-Longemer a secouru 8 randonneurs mal équipés dans les massifs montagneux du département. En cause : la neige qui durcit avec le vent et le gel nocturne au-delà de 900 mètres d'altitude.

"Si l'on n'a pas des crampons à glace ou des raquettes à neige avec des petits crampons, on se retrouve vite en difficulté sur ces zones enneigées", explique le Major Pulcher, à la tête du peloton. Les 8 marcheurs étaient en fait bloqués dans leur progression par une neige très glissante dans des secteurs pentus. "Pour passer une langue de neige d'une cinquantaine de mètres, si c'est en pente, ça pose tout de suite des problèmes", ajoute Patrice Pulcher. Certains randonneurs se sont aussi laissés piéger par la tombée de la nuit.

Les conseils des spécialistes de la montagne : consulter les prévisions météo, avoir sur soi des vêtements chauds, de quoi manger et boire, un téléphone portable chargé, anticiper la tombée de la nuit. Et surtout, ne jamais partir seul.