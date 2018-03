Perpignan, France

C'est une initiative originale qui occupe la scène du théâtre de l'Archipel, dimanche 4 et mardi 6 mars, à Perpignan (Pyrénées-Orientales). Huit amateurs, âgés de 64 à 78 ans, interprètent un spectacle de danse, À propos de la beauté. La création est signé Sofia Asencio et Tomàs Aragay, co-dirigeants de la societat Doctor Alonzo, basée à Gérone. Les huit artistes ont tous participé à un stage en janvier, aux côtés de 14 autres participants, avant d'être sélectionnés pour cinq semaines de travail. L'objectif du spectacle : faire découvrir une autre facette de la beauté au public.

Les corps âgés ne sont pratiquement jamais montrés

Les co-dirigeants de la societat Doctor Alonzo ont voulu donner un coup de projecteur sur la beauté dans l'âge et dans l'expérience. "Dans notre société, la beauté est toujours associée à la jeunesse, la vitesse, l'excitation... Les corps âgés ne sont pratiquement jamais montrés dans les images, les films, la radio ou télé", explique Tomàs Aragay, metteur en scène. "On voulait confronter le public à ce type de corps, qui habituellement ne sont jamais là."

Les seniors ont participé à l'élaboration du spectacle avec la chorégraphe et le metteur en scène. © Radio France - Clémentine Vergnaud

Pour mettre en valeur la beauté mature, la chorégraphe Sofia Asencio n'a pas utilisé de figures impressionnantes ou de corps déchaînés sur scène : les huit artistes occupent l'espace avec des mouvements délicats et maîtrisés. L'attention est recentrée sur les détails dans cette création : "On peut être âgé, avec des corps un peu rouillés et trouver quand même une beauté dans le mouvement, dans ce côté plus intimiste. C'est peut-être moins performant mais il peut y avoir une beauté dans ce message quand on propose un mouvement ou quelque chose d'assez subtil comme ça", justifie Pascal, 66 ans, habitant de Villeneuve-de-la-Raho. Pour accentuer la profondeur de leur mouvement, la musique d'Agusti Fernandez reste très légère en accompagnement, privilégiant le silence. Elle doit permettre au spectateur de se focaliser sur le mouvement et de se confronter à la vieillesse présente sur scène.

Un travail collectif qui se nourrit des individualités

Les danseurs amateurs n'ont pas fait que répondre aux exigences de co-dirigeants de la societat Doctor Alonzo. Ils ont aussi participé à l'élaboration des chorégraphies. "On nous donnait des directives et certaines façons de les interpréter étaient repérées", raconte Angèle, 65 ans, qui habite Perpignan. Ces improvisations sont ensuite adaptées à la trame du spectacle définie par la chorégraphe et le metteur en scène. "C'est vraiment adapté à chacun d'entre nous. C'est un travail de groupe mais chaque individualité est prise en compte et c'est très gratifiant." Il faut ensuite en faire un tout : "Le travail c'est aussi d'homogénéiser ces personnalités et particularités pour pouvoir en faire quelque chose qui peut être présenté en spectacle."