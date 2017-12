"Humain", "Pétillant", "Amoureux des lettres" : les réactions à la mort de Jean d'Ormesson

Quelques minutes après l'annonce de la disparition de Jean d'Ormesson ce mardi matin, les premières réactions affluent. Dans la sphère politique comme culturelle, son talent et son humour sont unanimement salués.

"C'était quelqu'un comme il n'y en a plus" : à l'instar de l'ancien directeur du Figaro Francis Morel, nombreuses sont les personnalités à réagir ce mardi matin à l'annonce de la mort de Jean d'Ormesson, annoncée en tout début de matinée par sa fille. Interviewé par franceinfo, Francis Morel affirme que "c'était un homme extrêmement drôle et humain. Lorsqu'il parlait on avait envie simplement de l'écouter pendant des heures raconter la culture française, la littérature française". Comme anecdote, il ajoute que "lorsqu'on faisait des études auprès des lecteurs en 2004 pour savoir ce qu'ils pensaient de Jean d'Ormesson, ils étaient tous persuadés qu'il était toujours directeur de la rédaction, alors qu'il ne l'était plus".

"On pensait qu'il n'allait jamais mourir", a réagi quant à lui le romancier et journaliste Christophe Ono-dit-Biot, sur franceinfo également. "Il y avait un côté dieu antique chez Jean d'Ormesson : on avait l'impression que la mort allait passer et puis finalement l'oublier-là parce qu'elle était peut-être tombée amoureuse de lui", affirme le journaliste qui cite également le rappeur JoeyStarr, pour qui "Jean d'Ormesson c'était le meilleur punchliner de son époque".

"Ses mots manquent déjà" (Macron)

Le Président Emmanuel Macron lui a rendu hommage via Twitter : "Il était le meilleur de l'esprit français, un mélange unique d'intelligence, d'élégance et de malice (...). L'oeil, le sourire, les mots de Jean d'Ormesson nous manquent déjà", déclare-t-il.

Dans le reste de la sphère politique, les réactions ont afflué dès ce mardi matin pour saluer un "grand amoureux des lettres et de la politique", comme l'affirme le président de l'Assemblée nationale François de Rugy. "Jean d'Ormesson nous a apporté beaucoup de bonheur", ajoute-t-il. Le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer affirme quant à lui que Jean d'Ormesson a montré que la langue française et la vie "vont ensemble".

Avec Jean d'Ormesson, nous perdons un amoureux de la langue française et un amoureux de la vie.

Sur l'autre bord de l'échiquier politique (le sien, Jean d'Ormesson s'étant toujours revendiqué de droite), le maire de Nice Christian Estrosi a salué "son regard facétieux et pétillant au service d'une langue française telle qu'on l'aime depuis le 18ème siècle". La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse affirme que "Jean d'Ormesson (...) nous laisse un grand vide. Son élégance, son anticonformisme, sa pensée limpide et sa plume acérée nous manquent déjà".

Hommages et citations sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, de très nombreux hommages ont été rendus à l'écrivain disparu ce mardi, citant souvent ses maximes les plus célèbres.

