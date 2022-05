Humankind lauréat de la première édition du Prix France Bleu du Jeu Vidéo

France Bleu, en partenariat avec Canard PC, a lancé la première édition de son Prix du Jeu Vidéo en septembre dernier. C'est Humankind, produit par le studio français Amplitude, un jeu stratégique mêlant histoire, multiculturalisme et société, qui remporte le prix.

Le prix France Bleu du jeu vidéo récompense un jeu vidéo français, créé en France, sur une sélection de quatre jeux proposée par Canard PC. C'est ce jeudi dans l'émission On n'est pas à l'abri d'faire une bonne émission avec Willy Rovelli et toute sa bande que le lauréat a été désigné.

Et c'est donc Humankind, un jeu de stratégie historique, qui a été choisi par le jury présidé par Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu. Benoît Humbert, game director chez Amplitude, a reçu le trophée en direct dans l'émission, avec à ses côtés Izual de la rédaction de Canard PC.

capture écran Humankind - Humankind - Amplitude studios (Sega Editions)

Le jeu

Découvrez la présentation du jeu dans la chronique L'actu du jeu vidéo de Cédric Ruiz

Humankind est un nouveau jeu de stratégie historique où l'on peut réécrire l'histoire de l'humanité, créer sa propre civilisation, dans laquelle convergent culture, histoire et valeurs. Ce jeu offre la possibilité de devenir le leader de son peuple et de l'aider à traverser les époques, du Néolithique à aujourd'hui.

L'objectif : gagner le plus de renommée possible - la personne qui finit le jeu avec le plus de renommée l'emporte !

Humankind est un jeu immersif et créatif offrant une expérience de jeu inédite !