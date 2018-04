Charlie Zanello a travaillé six ans au Centre Pompidou-Metz. Sur son expérience au sein de ce haut lieu de la culture, le dessinateur mosellan en sort une bande dessinée publiée chez Dargaud. Attention, humour de rigueur.

Metz, France

"Je ne crois pas que ma tête soit mise à prix", confie, non sans plaisanter, Charlie Zanello. Ce dessinateur mosellan de 32 ans discute d'ailleurs volontiers avec ses anciens collègues du Centre Pompidou-Metz, qu'il a côtoyé six ans durant. "Enfin pas encore...", rajoute-t-il, toujours rieur.

Car il faut dire que sa bande dessinée, intitulée Dedans le centre Pompidou (publiée chez Dargaud), égratigne gentiment l'institution culturelle présente à Metz depuis 2010. Même s'il s'en défend: " Quand je réalise ma bande dessinée, je ne pense pas à tacler qui que ce soit, ni à être grinçant... peut-être que ça peut l'être pour certains, à certains moments".

Les cibles de l'artiste? Les "touristes", les "puits de science", les "gens égarés"

Avec sa bande dessinée « Dedans le centre Pompidou », le dessinateur mosellan Charlie Zanello revisite le Centre Pompidou-Metz. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Les six années où Charlie Zanello a travaillé à la librairie du Centre Pompidou lui ont données la matière nécessaire pour nourrir les 130 pages de son œuvre. Il lui aura fallu un an ensuite pour tout rassembler, construire le scénario où il se met en scène en tant que personnage, et réaliser les dessins.

"C'est une BD humoristique qui se base donc sur des anecdotes, des faites que j'ai pu vivre au Centre Pompidou que j'ai un peu extrapolé pour en faire quelque chose de drôle." Charlie Zanello, dessinateur

Son moteur? "Le décalage entre le discours officielle de l'institution qui peut être parfois élitiste, ou qui semble l'être, et le regard décalé des gens, la réceptions qu'ils ont des œuvres d'arts".

Les cibles de l'artiste sont multiples:

"Ceux qui s'imaginent être des puits de science parce qu'ils vont au Centre Pompidou." " Ceux qui n'y vont pas parce qu'ils se disent que ce n'est pas pour eux." " Ceux qui savent pleins de choses mais qui n'osent pas les dires." "Les touristes étrangers." "Les gens égarés qui viennent par hasard."

Voici un extrait de la bande dessinée _Dedans le centre Pompidou_. A l'intérieur, vous retrouverez Charlie Zanello qui fait ses premiers pas au Centre, ainsi que... Nicolas Sarkozy, l'ancien chef de l'Etat!

Dedans le centre Pompidou, une bande dessinée publiée chez Dargaud, disponible dès le 15 avril 2018. Le prix: 17,99 euros.