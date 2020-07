Hunspach en Alsace est le Village préféré des Français 2020

L'émission télévisée Le Village préféré des Français a élu ce mercredi pour la troisième fois une commune d'Alsace : Hunspach a été choisie par les téléspectateurs et les internautes, après Eguisheim (2013) et Kaysersberg (2017). Le village de 652 habitants représentait la région Grand Est.

Du jamais vu dans l'histoire de l'émission présentée par Stéphane Bern sur France 3 : le Village préféré des Français 2020 est en Alsace, pour la troisième fois. Hunspach, 652 habitants, a été élu ce mercredi soir parmi 14 communes en compétition.

La petite commune bas-rhinoise, qui représentait le Grand Est, succède à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), mais surtout à ses cousines haut-rhinoises d'Eguisheim (élue en 2013) et Kaysersberg (désignée en 2017). Cette année, 700.000 personnes ont pris part au vote, qui s'est terminé le 19 mars.

La moitié des habitants vivent la soirée en commun

C'est environ la moitié du village, 250 à 300 personnes, qui s'était rassemblée devant un écran géant pour suivre l'émission. La soirée a commencé en chanson, avec S'Hunspacher Lied, l'hymne de Hunspach.

Les Hunspachois ont vibré tout au long de l'émission et du compte-à-rebours, de village en village, jusqu'au podium. "On est prêt à accueillir les visiteurs"... et Stéphane Bern ont promis les habitants qui avaient participé à l'enregistrement de l'émission.

Hunspach et ses maisons blanches

Les téléspectateurs et les internautes, qui ont choisi Hunspach, ont été séduits par ses maisons blanches à colombages, ses nombreuses fermes des XVIIIe et XIXe siècle, avec leurs vitres bombées, leur cour ouverte sur la rue et leurs incontournables géraniums. Le reportage diffusé pendant l'émission et tourné les 12 et 13 juin, après le déconfinement, a montré les ruelles du village, ses puits à balancier caractéristiques, ses jardins fleuris ou encore le tissu traditionnel à carreaux, le kelsch et la gastronomie : kougelhopf et spätzle.

Située dans la région de l'Outre-Forêt, au nord-est de l'Alsace, près de la frontière allemande, Hunspach détient déjà le label des Plus beaux villages de France et le coeur du village est classé monument historique. Le Fort de Schoenenbourg, l'un des plus grands édifices de la Ligne Maginot en Alsace est situé non loin.

Pour les habitants de Hunspach, cette victoire est l'occasion de promouvoir une partie de l'Alsace moins connue des touristes. L'occasion aussi de mettre en valeur la région Grand Est, marquée par la crise sanitaire et qui s'est longtemps sentie stigmatisée. Il faudra simplement apprendre à prononcer "hounchparr" comme les Hunspachois.

Le titre de Village préféré des Français a un impact certain sur la fréquentation touristique. Eguisheim, élu en 2013, a connu un véritable engouement. En 2014, un an après le titre, la fréquentation y était passée de 500.000 à 800 000 visiteurs.