Hyères : un petit train touristique gratuit pour aller à la plage

Et si on allait à la plage en train, cet été ? Il ne s'agit pas là de TGV mais du petit train touristique de Hyères ! Le départ s'effectue sur le parking de la plage de l'Almanarre, avant de remonter toute la route du sel en longeant la plage, jusqu'au village de Giens. Le train effectue trois arrêts le long de la mer.

Au volant, on trouve Pascal, le conducteur du train "Avec le bouche à oreille, on a de plus en plus de monde. On a des touristes : hollandais, italiens, allemands, américains… mais aussi pas mal de Hyérois ou des gens de Giens qui viennent prendre le train", explique-t-il. Le train peut remplacer une dizaine de voitures sur une route du sel très souvent embouteillée.

Pascal, au volant du train © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans les wagons, les touristes sont conquis : "C'est super ! Déjà, c'est gratuit, et comme ça va pas très vite, on a le temps de regarder, de découvrir la presqu'île… Et puis comme c'est ouvert, avec le vent, on n'a pas trop chaud !", énumère Sébastien, un touriste grenoblois.

Vue sur la plage de l'Almanarre et ses voiles de kite-surf, depuis le train © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Un wagon plus loin, Céline, une hyéroise, a emmené sa famille, venue lui rendre visite, en balade : "Je leur fait la visite guidée ! On est passés devant l'école, l'église... on s'est mariés ici avec mon mari, parce qu'il est de Giens ! Ça fait remonter les souvenirs !" sourit-elle. Sur ses genoux, son fils, Diego, s'exclame : "J'adore le petit train !"

Céline et toute sa famille en visite dans le petit train © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Pour embarquer, vous avez tout l'été, jusqu'à fin août. Le petit train circule tous les jours de 10h le matin et jusqu'à 18h30 le soir. Départ toutes les demi-heures. Voyage gratuit.