"I am not your negro" le film produit par Rémy Grellety, ancien élève du lycée Pré de Cordy à Sarlat est nommé aux César dans la catégorie documentaire. La cérémonie aura lieu demain soir vendredi à Paris.

C'est une belle aventure que celle de ce film produit par l'ancien lycéen périgourdin Rémy Grellety. "I am not your negro" est nommé aux César dans la catégorie documentaire. Le 18 janvier dernier, ce film réalisé par Raoul Peck et tiré de la vie de l'écrivain américain James Baldwin, a déjà remporté à Londres le premier prix aux BAFTAS, l'équivalent des César en Angleterre. L'année dernière, il avait également été sélectionné aux Oscars.

Il a débuté dans le cinéma au lycée de Sarlat

Rémy Grellety, 30 ans est originaire de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Mais c'est en Dordogne qu'il a développé son goût pour le cinéma à la section cinéma du lycée Pré de Cordy à Sarlat. En novembre dernier, il avait d'ailleurs présenté son long-métrage au festival du film de Sarlat.

Aux votants de l’Académie des Césars @Les_Cesar : pensez à I AM NOT YOUR NEGRO de Raoul Peck en Meilleur Film Documentaire : Prix du public aux festivals de Berlin & de Toronto // Nommé aux Oscars // BAFTA du Meilleur documentaire // Nommé au Prix Louis-Delluc // @SophieDulacDistpic.twitter.com/F1dPKxw3uy — Rémi Grellety (@RemiGrellety) February 25, 2018

En concurrence avec Depardon et Varda

"I am not your negro" aura face à lui dans la catégorie meilleur documentaire : " 12 jours " de Raymond Depardon, " A voix haute, la force de la parole" de Stéphane de Freitas et Ladj Ly, " Carré 35" de Eric Caravaca et "Visages villages" de Agnès Varda et JR.