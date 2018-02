Le documentaire "I am not your negro" produit par le périgourdin Rémy Grellety a remporté dimanche soir le prix du meilleur documentaire lors de la 71ème cérémonie des Bafta à Londres.

C'est un peu l'équivalent des Oscars aux Etats-Unis ou des Césars en France, le documentaire " I am not your negro" a remporté dimanche soir le prix du meilleur documentaire lors de la 71ème cérémonie des Bafta (British Academy of Film and Television Arts) à Londres. Les Britanniques ont salué ce soir là les meilleures films de l'année 2017. Et le documentaire produit par le périgourdin Rémy Grellety a une nouvelle fois séduit la profession.

I Am Not Your Negro wins Documentary 👏 #EEBAFTAspic.twitter.com/RjLi2KKB2T — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2018

Après avoir frôlé l'Oscar du meilleur documentaire à Hollywood l'année dernière, le film avait été élu meilleur film du premier semestre 2017 par les critiques cinéma américain du célèbre journal Time. "I am not your negro" réalisé par l'haïtien Raoul Peck reprend les mots de l’écrivain James Baldwin pour interpeller l’Amérique d'aujourd’hui sur son racisme anti-noirs, à partir de nombreuses images d'archives.

Bafta 2018 : "3 Billboards" et "La forme de l'eau" au coude à coude, et "I am not your negro" couronné https://t.co/zLH3xwFA1J via @lefilmfrancais — Rémi Grellety (@RemiGrellety) February 19, 2018

Son jeune producteur âgé de 30 ans Rémy Grellety est originaire de Port-Sainte-Foy. Il a ensuite suivi les cours de la filière cinéma au lycée Pré-de-Cordy de Sarlat. Il a d'ailleurs eu l'occasion de présenter son documentaire à Sarlat en novembre dernier lors du dernier festival du film.