IAM, Grand Corps Malade, Pomme... Le festival Terres du Son se prépare pour cinq jours de musique, à Monts

Un changement de nom (Midi-Minuit par Terres du Son), mais la musique et le lieu n'ont pas changé. Pour sa 16ème édition, le festival musical Terres du Son se tient du 9 au 14 juillet prochain. Il fait son retour après un an d'absence, à cause de la crise sanitaire. 25 artistes sont attendus au domaine de Candé, près de Tours (Indre-et-Loire). IAM, Grand Corps Malade ou encore Selah Sue se partagent l'affiche avec des révélations comme Gaël Faye, Hervé, Suzane ou Pomme. Malgré la jauge limitée à 5.000 spectateurs par soir, les billets se vendent bien. Les organisateurs sont dans la dernière ligne droite, côté préparatifs.

Une 16ème édition très spéciale

Sur le domaine de Candé, à Monts (Indre-et-Loire), les camions se succèdent pour décharger les dernières barrières. Dans le même temps, le montage des bars et des stands de restauration se termine. Pourtant, ce qui attire l'attention, c'est la configuration inédite : deux scènes installées côte-à-côte. C'est un des grands changements de cette édition, tout comme le parcours que doivent faire les visiteurs pour aller sur le site. "Le public va arriver par les mêmes entrées, les mêmes parkings que d'habitude. Sur une édition normale, on passe par le château, il y a un grand parcours au milieu du château, où se trouve le village. Cette fois, le public arrive directement aux contrôles, avant de retrouver les zones gratuites et payantes", annonce Pauline Ruby, coordinatrice du festival Terres du Son.

Pour le public de ces Terres du Son 2021, deux scènes sont installées côte-à-côte © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Ces dernières semaines, tout s'est accéléré pour les festivals de musique, en France. Le 30 juin dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot annonce qu'ils peuvent se tenir debout. Les Terres du Son n'échappent pas à cette règle. Les préparatifs sont alors lancés, même si le festival est limité en terme de spectateurs.

"Sur une édition habituelle, nous accueillons normalement de 12.000 à 13.000 personnes par soir. Cette année, ce sont 5.000 personnes qui peuvent être accueillies en soirée. Côté payant, le festival se tient sans masque, mais le pass sanitaire est demandé. Il peut s’agir d’une vaccination complète après 14 jours, d’un test PCR y compris salivaire, d’un test antigénique négatifs, et récents. Ce peut être aussi un certificat de rétablissement, récent, si on a attrapé le covid par le passé", détaille Pauline Ruby.

Des gradins sont conservés pour les spectateurs qui veulent profiter de la vue sur les artistes © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Dans ces modifications, le public aura même droit à quelques plus. "On a fait le choix de faire découvrir une nouvelle zone au public. Le festival se tient cette année à l'endroit ou est habituellement installé le backstage (NDLR : les coulisses)", ajoute la coordinatrice des Terres du Son. Les gradins sont quant à eux conservés, au cas où des spectateurs veulent profiter du spectacle en étant assis. Pour ce qui est de la restauration, des foodtrucks seront aussi installés de part et d'autre de la scène.

Les bénévoles toujours prêts

Côté bénévoles, on se prépare aussi à cette édition quelque peu modifiée. C'est le cas de Fleur : elle contribue au festival depuis sa création, en 2005. La co-responsable de l'éco-village se réjouit que l'événement musical ait lieu, même s'il a fallu procéder à quelques changements. "Il faut se réadapter complètement : on est sur un espace qu'on connaît, mais sur lequel on n'a pas l'habitude de travailler, notamment pour le village. On a dû repenser l'installation et la répartition de chaque espace : associatif, jeune public, les restaurateurs et les bars, la scène", décrit la bénévole historique.

Fleur et Florian, bénévoles historiques du festival, montent un des bars de l'éco-village du festival © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Comme Fleur, ils sont près de 300 volontaires à organiser le festival cette année. Les deux dernières années, en 2018 et 2019, ils étaient environ 1.500. Les responsables de l'événement musical espèrent retrouver le cadre et l'organisation habituelle pour les Terres du Son, en 2022.