Indre-et-Loire : IAM, Philippe Katerine, Teto Preto seront aussi présents à Terre du Son 2020

IAM, Philippe Katerine, les brésiliens de Teto Preto (électro jazz) viennent compléter la déjà très belle affiche de Terre du Son 2020 les 10 / 11 et 12 juillet au domaine de Candé à Monts.

Monts, Indre-et-Loire, France

Philippe Katerine, IAM, Teto Preto, Working Men's Club, Juan Wauters et Wild Classical Ensemble seront présents à Terres du Son 2020 ! IAM qui vient de fêter ses 30 ans de scène sera à Monts le dimanche 12 juillet. Yasuke leur dernier album et sans doute les grands hits qui ont marqué une carrière de 3 décennies, le fameux "je danse le mia", on peut s'attendre à l'un des temps forts du festival avec la venue des Marseillais. IAM est de retour ! Toute la programmation du festival Terre du Son est ICI !