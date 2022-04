Alsace : "Ici dans cette librairie indépendante, c'est une petite bulle de bonheur ! "

C'est aujourd'hui la Fête de la Librairie indépendante dans toute la France. L'occasion d'aller dans l'une d'entre elle en Alsace : direction le Sundgau à Altkirch. La librairie Mille Feuilles a ouvert ses portes il y a huit ans et se porte plutôt bien.

On y trouve près de 10.000 références en romans, bandes dessinées, polars. Il y a aussi près de 6.000 possesseurs de cartes de fidélité.

Lieu de convivialité face à internet

C'est la seule librairie indépendante du secteur. Pour faire face à internet, elle mise sur la proximité et sur le conseil des libraires, dans les 83 mètres carrés de boutique, le tout installé sur deux étages. "Pendant le confinement nous avons eu beaucoup de demandes. De nouvelles personnes sont venues nous découvrir. L'effet est un peu retombé, mais il reste fort", analyse la libraire Laëtitia Voneau.

A la librairie Mille Feuilles, c'est un lieu avant tout convivial © Radio France - Guillaume Chhum

Près de 10.000 références de livres © Radio France - Guillaume Chhum

Après le confinement, l'engouement pour la lecture s'est un peu essoufflé, mais il reste fort explique Laëtitia Voneau Copier

Le plus, c'est de pouvoir prendre un thé, un café et un verre de vin. On peut aussi s'installer sur la terrasse ou dans les canapés, pour lire et discuter en toute convivialité.

"C'est de l'échange permanent. Vous passez la porte, on parle et on rit. C'est une petite bulle de bonheur ici", explique Marie May qui travaille dans la libraire depuis trois ans.

17 librairies indépendantes en Alsace participent à cet évènement du 23 avril. Faites-y un tour, vous recevrez un petit cadeau.

Reportage à la libraire Milles Feuilles à Altkirch Copier