Ce lundi 18 décembre, il neige et ça nous a donné envie de vous prévoir des sorties bien au chaud. Une exposition à l'Abbaye de Fontenay, une séance de cinéma gratuite et un concert à l'opéra de Dijon. Le tout à faire avant le mercredi 20 décembre 2017.

Côte-d'Or, France

Les coulisses du canal de Bourgogne

Exposition "Canal de Bourgogne" à l'Abbaye de Fontenay

Le Canal de Bourgogne traverse la Côte-d'Or du Montbardois jusqu'à Saint Jean de Losnes. Cette exposition vous propose d'en savoir plus sur l'histoire de ce joli coin de balade et de navigation. Une série de photos, vidéos et beaux souvenirs historiques vous attend à l'Abbaye de Fontenay.

Infos Pratiques :

Jusqu'au 31/12/2017 de 10h à 12h et de 14h à 17h

10 euros avec la visite de l'Abbaye comprise

Séance cinéma gratuite

Le dessin animé s'appelle "Le vilain petit canard et moi". Une histoire d'amitié entre un rat et un vilain petit canard.

Infos pratiques :

Projection le mercredi 20 décembre à 14h30 à la médiathèque Champollion de Dijon

Gratuit, à partir de 5 ans

Concert "Bach méconnu #2"

Rendez-vous ce mardi 19 décembre à 20h à l'Auditorium de Dijon, pour aller écouter des œuvres de Jean Sébastien Bach, jouées au clavecin. Pour chaque concert, Brice Pauset ajoute l’une des célèbres partition, d’une difficulté redoutable et d’une construction savante exceptionnelle.

Infos pratiques :