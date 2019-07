ID Vizit: un guide sur mobile pour découvrir Reims

Reims, France

C'est un vrai compagnon de voyage. L'application mobile gratuite ID Vizit a été lancée il y a dix jours par l'Office de tourisme du Grand Reims. En quelques clics vous pouvez désormais découvrir ou redécouvrir le patrimoine reimois et ses alentours. Cinq circuits sont proposés en français et en anglais. Vous pouvez par exemple observer à travers un circuit pédestre de deux heures, les vingt-trois bâtiments témoins de l'art déco.

L'application s'adapte à votre profil. Si vous êtes en couple, en famille ou en solo, ID Vizit vous suggère des idées d'activités et de sorties suivant votre rythme et vos envies, à l'instant présent. Des notifications s'affichent lorsque vous marcher.

Une application qui séduit les locaux

Disponible depuis dix jours, l'application a été téléchargée plus de 200 fois. "On s'aperçoit que ce sont surtout les locaux qui utilisent l'application pour redécouvrir leur ville et les petits villages aux alentours", constate Pauline Colin de l'Office de tourisme du Grand Reims. " De passage dans le centre-ville pour la journée, Suzelle et sa mère Marie-Claire se sont laissées séduire. "C'est super. Nous ne sommes pas venues depuis vingt ans à Reims. La ville a bien changé, alors avec cette application ça permet de voir pas mal de choses, de connaitre un peu l'histoire des monuments que l'on voit en marchant et en gagnant du temps", précise Suzette.

Marie-Claire, ses enfants et sa mère ont découvert l'application ID Vitiz grâce à Guillaume, de l'Office de tourisme du Grand Reims © Radio France - Virginie Vandeville

L'application ID Vizit est également nourrie de plein d'anecdotes. Elle indique par exemple que la bibliothèque Carnégie a servi de lieu de tournage à Isabelle Adjani dans le film, La Reine Margot.

Bientôt développée à tout le département

L'application mobile pourrait bien couvrir une zone bien plus large. "L'Agence touristique de la Marne, créatrice du dispositif, envisage de l'étendre à toute la Marne", assure Pauline Colin de l'Office de tourisme du Grand Reims. ID Vizit existe aussi, depuis un peu plus de deux ans à Châlon-en-Champagne.