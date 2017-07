Idée balade : les Gorges de la Loire à bord d'une goélette

La FRAPNA, la fédération régionale de protection de la nature propose tout l'été des balades au fil de l'eau, dans les Gorges de la Loire.... En goélette !

Imaginez découvrir la richesse de la faune et de la flore des Gorges de la Loire, en naviguant en famille sur une goélette... C'est possible tous les étés dans la Loire, grâce à la FRAPNA, en association avec la base nautique de Saint-Victor-sur-Loire. La fédération régionale de protection de la nature propose en effet des balades "nature", animées et commentées par des éducateurs à l'environnement. Comptez 24 euros pour un adulte, 16 pour un enfant, et c'est gratuit pour les moins de 7 ans.

La goélette, c'est un bateau tout fin, avec une sorte de pointe au bout, et des voiles, comme tous les bateaux - Inès, 9 ans

Ce dimanche, Marion, animatrice de la FRAPNA, emmène un groupe de 16 personnes. Parmi elles, la petite Inès, 9 ans, et Josiane, un peu plus âgée mais toute aussi ravie de monter pour la première fois de sa vie sur une goélette. "Je suis botaniste, je m'intéresse donc beaucoup à toutes les activités qui tournent autour de la flore, sourit Josiane. Et franchement aujourd'hui, je ne suis pas déçue !". Inès garde elle aussi un sourire scotché sur son visage : "C'était super, le bateau, la marche... Tout !"

Marion travaille à la FRAPNA depuis 2011, et elle s'occupe du site des Gorges de la Loire depuis 2014 : "C'est une balade très paisible, elle permet d'avoir deux points de vue sur les Gorges : d'abord sur l'eau, et ensuite en hauteur, depuis les sentiers de la réserve". Les éducateurs à l'environnement comme Marion proposent aussi, pendant la promenade à pied sur les sentiers, des animations naturalistes : tenter de reconnaître les arbres, essayer de deviner quelles espèces d'animaux vivent à quel endroit...

Les prochaines balades dans les Gorges de la Loire auront lieu 2 et le 30 août prochain, en canoë cette fois ! Toutes les infos à retrouver sur le site de Loire en vert, et sur celui de la FRAPNA.