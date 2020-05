Idées sorties à moins de100 km autour de Paris : le Petit Futé vous aide

Ce ne sont pas les idées qui manquent. Dans son guide "100 km autour de Paris", le Petit Futé répertorie tous les endroits où l'on peut aller dans le respect des règles du déconfinement. Et pas besoin de partir bien loin. "Ce que je propose, c'est déjà de redécouvrir Paris", conseille Saliha Hadj-Djilani, une des auteurs de ce guide touristique et invité de France Bleu Paris vendredi.

Après deux mois confinés dans notre quartier, une petite balade dans la capitale paraît déjà une grande excursion. Et pour rendre la sortie un peu plus exotique, Saliha Hadj-Djilani nous livre une idée de promenade insolite. "C'est une balade en Combi Volskwagen organisée par un couple de Parisiens. C'est en toute sécurité, avec masques et toit ouvrant pour l'aération. Et on s'arrête devant tous les principaux monuments de la capitale." Idéal tant qu'il n'y a pas encore trop d'embouteillages.

Virée dans l'Oise

Le coup de coeur de Saliha Hadj-Djilani pour se ressourcer dans la nature sans trop s'éloigner de Paris, c'est l'Oise. "A une heure de Paris en voiture, c'est un véritable poumon vert, avec les forêts de Compiègne et de Chantilly notamment". Au programme : promenades à pied, à vélo et visite de petits villages bucoliques. "Le village de Gerberoy, par exemple, est très fleuri. On peut y visiter les jardins du peintre Le Sidaner qui viennent de rouvrir."

Une excursion pour la journée ou, pourquoi pas, pour plusieurs jours, en louant un gîte. "C'est vrai qu'on ne sait pas comment vont se passer les vacances d'été. L'Oise est une destination où l'on peut facilement passer une semaine. Pas besoin d'aller si loin que ça pour se dépayser". Et si vous êtes en panne d'idées, le ebook, guide du petit futé spécial idées de sortie dans les 100 km autour de Paris, c'est à télécharger gratuiment sur petitfute.com.