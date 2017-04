Il déniche des trésors archéologiques sans creuser

Bernard Poitout, un habitant de Noyers, est prospecteur de surface. Au fil des ans, cet archéologue amateur a déniché, sans fouiller, des petits trésors. Des traces du passé que lui seul sait reconnaître.

Il ne fouille pas, il ramasse. Bernard Poitout, ancien agriculteur de 75 ans, est un passionné d'archéologie. Depuis des années, il ramasse des traces du passé. Et ce qu’il trouve est étonnant : des morceaux d’outils datant de 200 000 avant Jésus-Christ, des fragments de vases de l'époque romaine, des ornements, des pointes de flèche, des attaches de vêtements (qu’on appelle des fibules, ancêtre des épingles à nourrice)… Il a même trouvé des morceaux de chars.

Bernard Poitout ne compte plus les pièces qu'il a récupérées. Il faut dire qu'il a commencé tôt : "J’ai commencé à l’âge de 6 ans et ensuite, j’ai toujours continué la recherche. Mais j’ai eu l’avantage d’être à 150 mètres d’un site néolithique ! Après, la vue se perfectionne, on arrive à avoir une connaissance du terrain". Pour peaufiner et enrichir ses connaissances, cet autodidacte a cherché dans les livres, les encyclopédies et auprès d’autres archéologues.

La plupart du temps, donc, cet archéologue ne fouille pas le sol, il ramasse les pièces qui sont cachées dans les champs ou les chemins et qui apparaissent ou réapparaissent au gré des labours et des pluies. Et ce qu’il ramasse, un promeneur lambda n’y prêterait même pas attention : "Il faut avoir l’œil !"

Les découvertes de Bernard Poitout remontent au paléolithique, il y a 200 000 ans. © Radio France - Delphine Martin

Cette passion est contagieuse. Il l’a d’ailleurs transmise à son épouse, Marie Odile, et à leurs quatre filles. "On s’y est tous mis. Comme on était très pris par notre travail, on avait peu de temps. Alors le dimanche après-midi, on était dans les champs, tous les six en ligne, à prospecter" se souvient-elle en riant. Leurs filles se sont mises à chercher. Et aujourd’hui, même leurs gendres et leurs petits enfants regardent par terre ! "Dès qu’ils trouvent quelque chose ils nous l’amènent et Bernard leur dit si c’est bien ou si ça peut aller à la poubelle".

Ce qui anime Bernard Poitout, c'est le goût de la découverte, mais aussi le goût du partage. "C’est un patrimoine commun, le patrimoine de nos ancêtres. Nos origines quoi ! Le but c’est en faire profiter tout le monde". Et c’est pour ça qu’il déteste les chercheurs de trésors qui ratissent la campagne avec des détecteurs de métaux, pour revendre leurs découvertes sur Internet. "Ces gens-là sont des pilleurs !" s’insurge Bernard Poitout.

Son travail à lui, Bernard Poitout le fait avec minutie et rigueur. Il dispose d'une autorisation du Service régional d'Archéologie, et toutes les pièces qu'il ramasse sont cataloguées et envoyées à l'université de Besançon pour être étudiées, avant de rejoindre les collections du musée d'Avallon.

Les objets découverts par Bernard Poitout sont données au musée d'Avallon. © Radio France - Delphine Martin