Il est possible de visiter le centre d'exploitation et de maintenance du tramway montpelliérain

L'office de tourisme de Montpellier organise des visites guidées de lieux emblématiques mais inhabituels pour du tourisme. Le centre d'exploitation et de maintenance de la TaM en fait partie.

87 rames de tramway sont quotidiennement entretenues au centre d'exploitation et de maintenance des Hirondelles.

Montpellier, France

Vous vous êtes peut-être déjà demandé où va votre rame de tramway en fin de journée. C'est le centre d'exploitation et de maintenance de la TaM, située dans le quartier Mosson, qui accueille quotidiennement les 87 rames et 118 bus en service. Cet immense hangar ouvre de temps en temps ses portes aux visiteurs. Une initiative de l'office de tourisme de Montpellier : "L'idée est d'ouvrir les portes d'endroits que les gens ne peuvent pas visiter seuls. On veut casser l'idée que la visite guidée, c'est uniquement du patrimoine", assure Céline Dupin, guide conférencière à l'office de tourisme.

"Comme un rêve d'enfant"

Le chef de l'équipe maintenance du tramway, Azzedine Fettalah, assure la visite. Une mission inhabituelle pour lui. "Je pense que les visiteurs ont la curiosité de savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une rame de tramway", explique-t-il. En effet, beaucoup de ces curieux sont des férus de mécanique. Rémi, 17 ans, est même un passionné : "J'ai toujours été fasciné par les bus, les tramways, les trains", précise celui pour qui cette visite est "comme un rêve d'enfant".

La gare et l'aéroport sont également à visiter

Outre le centre d'exploitation et de maintenance de la TaM, la gare Saint-Roch et l'aéroport Montpellier Méditerranée font aussi partie de ces destinations inhabituelles, proposées sur le site de l'office de tourisme. Coté prix, comptez 14 euros la visite pour un adulte et c'est gratuit pour les enfants.

Une fosse sous le tramway permet aux techniciens d'effectuer des réparations. - ©Olivier Octobre