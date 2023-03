"Il est très attendu ! " : bientôt un nouveau complexe cinématographique à Sélestat

Un nouveau complexe cinéma et loisirs va voir le jour à Sélestat, le long de la route de Colmar, à l'entrée sud de la ville. Le Relief ouvrira ses portes au début de l'année 2024. L'ensemble fera 6.000 mètres carrés. Il y aura aussi un restaurant et un bowling, ce qui permettra la création d'une quarantaine d'emplois.

Ce nouveau complexe disposera de sept salles, pour 1.014 sièges. Entre 200.000 et 250.000 spectateurs sont attendus par an, soit trois fois plus que le petit cinéma du centre-ville et ses trois salles.

Combler un déficit d'offre cinéma en centre-Alsace

"Il y a un manque de salles, ce sera un nouvel équipement moderne et adapté aux attentes des spectateurs. C'est un complexe à l'entrée sud de la ville. Il n'y a pas de grands complexes entre Molsheim au nord et Colmar au sud et c'est un vide qui va être enfin comblé," se réjouit Jean-Philippe Hochwelker, le gérant aussi du cinéma de centre-ville et futur gérant du Relief.

C'est un investissement global de 15 millions d'euros, avec 9 millions pour le cinéma. Le chantier a été arrêté en raison du Covid, il est désormais de nouveau sur les rails. La première pierre de ce nouveau complexe a été posée ce 9 mars 2023.