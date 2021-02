Jean-Claude Carrière est mort ce lundi à l'âge de 89 ans. L'écrivain, metteur en scène et scénariste devrait être inhumé dans son village natal à Colombières-sur-Orb dans l'Hérault. Ses proches se souviennent de lui comme d'un homme fier de ses origines et curieux de tout.

"Il était attaché à ses origines et à Colombières-sur-Orb" se souvient le filleul de Jean-Claude Carrière

L'écrivain, metteur en scène et scénariste Jean-Claude Carrière est mort lundi 8 février à l'âge de 89 ans. Il devrait être inhumé dans son village natal, à Colombières-sur-Orb dans l'Hérault, a précisé sa fille. Il n'avait d'ailleurs pas oublié d'où il venait. "Jean-Claude venait passer toutes ses vacances à Colombières. On partait avec ma petite camionnette faire le tour des viticulteurs de l'Hérault. Il était heureux de prendre les petites routes, d'acheter du vin et de discuter avec les producteurs de leur quotidien. Il était très attaché à ses origines" se souvient son filleul Philippe Barthès.

Philippe Barthès, filleul de Jean-Claude Carrière. Copier

"Un souci du partage et une curiosité sans borne"

Jean-Claude Carrière était aussi Président du festival des Printemps des Comédiens de Montpellier depuis 1991. Jean Varela, directeur de théâtre et du festival des Printemps des Comédiens de Montpellier se rappelle de lui comme "d'un homme avec _une curiosité sans borne et une envie de rencontrer celui qui ne le connaissait pas._" Il ajoute : "Jean-Claude Carrière avait un souci du partage avec les autres. Il s'adressait à toutes et tous avec la même empathie, la même considération."

Jean Varela, directeur de théâtre et du festival des Printemps des Comédiens de Montpellier Copier