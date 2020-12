Il était une fois deux conteuses qui racontaient des histoires aux enfants dans l'Ile de Ré

Marie-Ange Frey et Christine Merville passent leur temps à raconter des histoires aux petits et aux grands, c'est leur métier, elles sont conteuses professionnelles à La Rochelle. Jeudi 24 décembre jour du réveillon de Noël elles ont répondu à l'invitation de la médiathèque de Sainte-Marie dans l'ïle de Ré., et elles ont mis en scène des contes pour enfants.

Christine Merville et Marie-Ange Frey ont installé un théâtre d'objets avec des instruments de musique qu'elles utilisent pour ponctuer leurs récits. Deux séances ont eu lieu dans la matinée du 24 décembre, avec une quinzaine de spectateurs, à chaque fois, des enfants âgés de deux à 8 ans accompagnés de leurs parents. Christine a choisi de raconter l'histoire d'un pingouin sur la banquise, un pingouin qui figure dans un livre, mais aussi sur scène. Il s'agit d'un thermos que Christine a customisé pour qu'il ait l'air d'un pingouin.

Le Thermos customisé en pingouin © Radio France - Catherine Berchadsky

Christine Merville conteuse professionnelle Copier

Des passeuses d'histoires

Christine Merville et Marie-Anfe Frey se définissent comme des passeuses d'histoires, des témoins qui racontent des histoires qui existent depuis des milliers d'années et que l'on se transmet de génération en génération. L'occasion aussi de transmettre des messages comme celui de Christine "quand on a un vrai désir, il se réalise, il faut croire en ses rêves"

Marie-Ange Frey conteuse professionnelle Copier

Vous retrouvez les contacts des deux conteuses sur https://www.marieangefrey.fr/ ou sur https://www.christinemerville.com/spectacles-ateliers