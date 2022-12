Il fabrique les meilleurs baguettes et croissants du Nord !

Après avoir été sacré en 2021 au salon régional des professionnels de la boulangerie pour sa galette et sa baguette, le boulanger Maxime Brice est de nouveau récompensé.

600 baguettes sortent chaque jour du fournil de la boulangerie "Maxime Brice", du nom du patron qui a ouvert 3 boulangeries dans la métropole lilloise en 8 ans (à Marquette-lez-Lille, Marcq-en-Baroeul et Wasquehal). Ce classement à l'Uneso soulève son enthousiasme : "J'ai envie de dire enfin parce c'est une tradition, c'est une fierté !"

C'est chez Maxime Brice que l'on trouve la meilleure baguette tradition des Hauts-de-France depuis qu'il a remporté l'an passé le concours régional organisé lors du salon professionnel Horesta. Il se décrit lui-même comme un fou de pain : "J'adore çà, je ne peux passer un repas sans manger de la baguette... Il y a la baguette mais surtout, les viennoiseries : les croissants, pains au chocolat !

"ça tiendrait qu'à moi, je rajouterai le croissant à l'Unesco"

La recette de la meilleur baguette

Maxime Brice livre sa vision de la baguette idéale : "c'est une baguette qui croustille, qui est bien cuite, bien alvéolée à l'intérieur". La fraîcheur est essentielle aussi pour ce boulanger passionné : "elle ne doit pas avoir plus de 6 heures, elle doit être chaude".

L'artisan se souvient d'une phrase de son formateur au CFA où il a appris les rudiments de la boulangerie-pâtisserie :

Tous les matins, les gars, vous allez dehors et vous pissez. Vous voyez comme ça quel temps il fait !

Une manière de dire que la température, les conditions météorologiques jouent beaucoup sur la pâte et donc la cuisson : "s'il pleut, on va cuire un petit plus notre baguette. On doit avoir une température entre 23 et 24° sur le pétrin. Si on fait pas çà, en deux heures, la baguette sera toute molle. C'est un défi tous les jours mais c'est ce qu'on recherche : toujours vouloir faire mieux ! "

Faire mieux et plus pour Maxime Brice qui ouvre une quatrième boulangerie pour les fêtes de fin d'année dans la métropole lilloise, à Roubaix, avenue Gustave Delory.