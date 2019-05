Il fait beau et chaud : que faire ce week-end à Orléans ?

Orléans, France

C'est un temps à sortir et à passer la journée dehors ! Pour ce dernier week-end du mois de mai, il fait particulièrement beau. Un grand soleil et 29°C ce samedi, 31°C dimanche !

Pour les locaux, comme pour les touristes, il y a de quoi s'occuper dans la ville johannique et plus largement dans le Loiret.

Que font les touristes à Orléans ? Copier

1 - Les incontournables

À Orléans il y a quelques lieux à ne manquer. La cathédrale, la place du Martroi, le centre ancien et ses petites rues, par exemple. Pour ce touriste Auxerrois : "On vient de temps en temps parce que on est assez fan de l'architecture. C'est une belle ville et puis il fait bon s'y promener. On fait les boutiques. C'est vrai qu'on s'y sent bien et avec le soleil c'est que du bonheur"

Pour découvrir le centre et ses principaux lieux, il est possible de prendre le petit train. Le circuit dure environ une heure. Plein tarif : 7€.

La place du Martroi : sa statue de Jeanne d'Arc, son manège et sa fontaine pour se rafraîchir. © Radio France - Cyrille Ardaud

2 - Pour se cultiver

Certains voudront se promener et en découvrir plus sur Orléans, son histoire et son patrimoine. Pour cela il y a les musées, mais pour ceux qui veulent rester dehors, il y a les Greeters. Ce sont des habitants bénévoles qui donnent de leur temps pour présenter la ville. Il y en a une dizaine en tout. Anthony Bourgouin est l'un d'eux : "Je fais découvrir aux gens les monuments principaux mais aussi les côtés un peu atypiques de la ville et des anecdotes. J'aime bien faire découvrir des lieux cachés ! Et à chaque fois j'essaie de donner un fait historique, quelque chose de sympa." Pour réserver une balade Greeters, ça se passe en ligne : c'est entièrement gratuit.

Dans un style un peu différent et pour ceux qui veulent s'éloigner un peu de la ville, le Loiret et plus globalement la région Centre Val de Loire regorge de châteaux : Chambord est notamment plébiscité par les touristes.

3 - Se détendre

Déambuler dans la ville, c'est bien. Se reposer, c'est bien aussi ! Les bords de Loire sont particulièrement appréciés par les visiteurs. Et pour un avant-goût de vacances et de plage, il y a l’île Charlemagne.

Les bords de Loire : tranquillité et paysages sublimes. © Radio France - Cyrille Ardaud

A environ une heure et demi de route d'Orléans, le Zoo de Beauval attire chaque année plus d'un million de visiteurs. Peut-être avez vous prévu de le visiter ce week-end : mais il risque d'y avoir beaucoup de monde !

4 - Se restaurer

Et puis ça semble évident : dès qu'il fait beau on a envie de profiter des terrasses. Les bars et restaurants vont faire le plein. Maxime est serveur à la P'tite Absinthe : "Là on a un grand soleil, donc c'est affluence record ! C'est une sorte de remise en forme avant l'été. Ça va être trois mois très chargés jusqu'au Festival de Loire."

Et si vous ne savez pas dans quel établissement vous rendre, pourquoi ne pas faire votre choix parmi les bonnes adresses sélectionnées par Madame l'Amoureuse ?