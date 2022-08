Il fait chaud même à l'intérieur du Palais des Papes à Avignon

À Avignon, même le Palais des Papes et ses murs épais n'arrivent plus à lutter contre la chaleur. Jusqu'à 4.000 touristes y défilent chaque jour en ce moment. Les files d'attente ont été déplacées à l'ombre pour que les visiteurs ne souffrent pas trop de la chaleur. Une fois à l'intérieur, ils s'attendent à découvrir un lieu frais mais certaines pièces se révèlent finalement assez chaudes.

Le cloître plus agréable que la Cour d'honneur

Il est recommandé de visiter le palais à l'ouverture ou bien en fin de journée. Dès 10h, des centaines de touristes y pénètrent. En quête d'ombre et de fraîcheur, ils sont plutôt surpris. "Je pensais trouver les mêmes températures qu'à l'intérieur d'une église mais pas du tout ! Il fait presque plus chaud qu'à l'extérieur. Mais ça reste agréable, on ne va pas se plaindre, on est en vacances", racontent ces touristes.

Dans certaines salles, comme la salle de Jésus, les gardiens ouvrent grand les fenêtres le matin. Des stores ont aussi été installés devant les vitraux pour empêcher que le soleil ne pénètre. Dans la cour d'honneur, la chaleur est aussi assommante. Mais certains endroits du Palais sont beaucoup plus agréables estime Carine Mériau, d'Avignon Tourisme. "Après toute la minéralité de la cour d'honneur, on arrive dans le cloître Benoît XII. C'est un endroit privilégié pour profiter de la chaleur, l'un des plus frais du Palais, ouverts aux quatre vents".

Le jardin du Palais des Papes est agréable, surtout le matin, avant d'être envahi de soleil. "C'est un jardin remarquable qui concourra d'ailleurs à ce titre dans les prochains mois, poursuit Carine Mériau. On y découvre toutes les essences méditerranéennes : des allées de lavande, de romarin, des grenadiers, orangers, citronniers. Les sauges sont luxuriantes alors que d'autres plantes seraient là desséchées". Dans ce jardin, l'eau de la fontaine du griffon coule toujours et apporte une dose supplémentaire de fraîcheur.

Les essences méditerranéennes du jardin du Palais des Papes - F. Mariotti