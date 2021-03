"Il fallait tirer des buts sur la plage" : quand le chanteur Hervé se rêvait footballeur

Hervé fait carrière dans la musique, mais c'est footballeur qu'il se rêvait plus jeune. Lauréat du prix de la révélation masculine de l'année aux dernières Victoires de la Musique, le chanteur et compositeur breton a fait valoir de belles qualités sportives racontées par son entourage.

Hervé est l'invité exceptionnel de France Bleu Breizh Izel ce mercredi. Le chanteur breton, originaire de Plougasnou (Finistère) où vit son père et de Lorient (Morbihan) où se trouve sa mère, a remporté le prix de la révélation masculine de l'année aux Victoires de la Musique il y a moins d'un mois. Mais, plus jeune, ce n'est pas dans la musique qu'il voulait réussir. C'est footballeur qu'il rêvait d'être.

Les références au foot, Hervé les chante dans son titre "Mélancolie FC". C'est en région parisienne, où il est né, qu'Hervé est d'abord licencié à l'AFC Saint-Cyr de 1997 à 2004, puis à Montigny le Bretonneux entre 2004 et 2006. Avec ce doux rêve de faire carrière. "Comme tous les jeunes de son équipe à cette époque" suppose Jean-François, son papa, "mais, lui, il était assez doué il faut dire."

Il a commencé gardien de but et a terminé comme arrière

Sur le terrain, Hervé n'a jamais joué très haut. "Il a commencé gardien de but" se souvient le paternel, "et il a terminé comme arrière. C'était un défensif !" Au poste de "latéral droit" précise Geoffrey, l'un de ses amis d'enfance. Ensemble dès l'école en maternelle, ils ont commencé le foot en même temps chez les débutants et ne sont plus quittés jusqu'à la catégorie des 13 ans. "Être footballeur, c'était notre rêve de gamin" poursuit-il, "on avait un bon niveau mais pas au point de pouvoir entrevoir une carrière pro". Hervé (à gauche), Geoffrey (à droite), Marvin (au centre) et Yacine (absent), la bande de quatre, y croit pourtant fort à l'époque.

Éric Cantona pour idole

Au club de Montigny le Bretonneux, le dernier dans lequel Hervé a joué, on confirme. Des éducateurs se souviennent d'un jeune "très compétiteur avec des capacités athlétiques très au-dessus de la moyenne." Son idole de jeunesse, c'est Éric Cantona, "sûrement via son père car c'était la génération de joueurs d'avant. Moi, c'était Thierry Henry. Et je crois qu'il aimait beaucoup le FC Nantes, il me semble le revoir avec un maillot du club à l'entraînement" continue Geoffrey.

Hervé est un mordu à cet âge, un vrai passionné... limite obsédé par le ballon rond. "On faisait beaucoup de bateau l'été, et il y avait toujours un ballon à l'intérieur" reprend Jean-François, son père, "et quand on faisait une escale quelque part, il fallait que je lui tire des buts sur la plage. Je m'en souviens bien et c'était assez drôle !"

Il a participé aux championnats de France d'athlétisme

Le rêve ne devient pas réalité en foot, mais Hervé, "très sportif", fait valoir de réelles qualités en athlétisme. Il est licencié au club de Saint-Quentin-en-Yvelines. "Il faisait du relais 4 x 100 m, il était très bon" continue son père, avec une participation aux championnats de France cadets en 2007 à Narbonne. Cette année là, il signe notamment un temps de 12"05 sur 100 mètres lors d'un meeting à Savigny-sur-Orge.

Mais, l'histoire d'Hervé a déjà basculé un peu plus tôt. "Quand on a quitté Saint-Cyr pour aller à Montigny, il a progressivement été moins dans le foot" reprend Geoffrey, "il avait débuté le piano et la musique commençait à prendre le dessus." Au point d'en faire carrière.