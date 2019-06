«Il faut que les Picards s’approprient l’orchestre de Picardie, au même titre que les Gothiques» pour son directeur

Amiens, France

Un concert gratuit pour faire découvrir au public de grands noms de la musique classique : Beethoven, John Adams, Steve Reich… L’orchestre de Picardie se produit ce vendredi soir à la Citadelle de l'Université Jules Verne d'Amiens : les musiciens joueront dans le grand amphithéâtre d’une capacité de 500 places.

« Nous allons proposer un programme autour de Beethoven et de la musique répétitive américaine. Il y en aura pour tous les goûts », annonce Pierre Brouchoud, le directeur général de l’orchestre, convaincu que ce concert qui va constituer une vitrine pour la formation _: « On joue souvent dans des salles avec les portes fermées, où l’entrée est payante. C_ette soirée sera donc l’occasion de faire découvrir ce que nous faisons à ceux qui voudraient découvrir ce qu’est un orchestre symphonique. »

Un orchestre encore mal connu

Pour Pierre Brouchoud, « il faut que les Picards s’approprient l’orchestre de Picardie, au même titre que les Gothiques ou l’équipe de foot. Il faudrait qu’on nous arrête dans la rue et qu’on nous reconnaisse ! Pour combler notre déficit de notoriété, il faut qu’on soit présents et visibles du public sur les grands événements de notre territoire : la Fête de la Musique aujourd’hui, mais aussi demain la réouverture du Musée de Picardie ou les 800 ans de la cathédrale d’Amiens. »

Pierre Brouchoud a aussi évoqué les difficultés financières auxquelles l’orchestre de Picardie a été confronté et l’avenir de la structure, contrainte à se tourner de plus en plus vers le mécénat pour trouver des fonds. L’interview complète de Pierre Brouchoud est à réécouter ici.

Le concert de la fête de la musique de l’orchestre de Picardie, c’est ce vendre soir dans le grand amphithéâtre de la Citadelle d’Amiens. Entrée Libre et gratuite en réservant sur le site de l’orchestre de Picardie.