Il faut sauver la tour Eiffel de Petit Pierre à Dicy

La Fabuloserie, le musée de Dicy, vient de lancer une campagne de financement participatif pour la restauration de la Tour Eiffel du "Manège de Petit Pierre", une pièce emblématique de ce lieu dédié à l'art brut et "hors les normes". Cette tour en bois a été construite il y a 50 ans. Aujourd'hui, elle risque de s'effondrer : "cette Tour Eiffel a été faite avec des pieux d'acacias, du bois imputrescible. Mais bon, rien ne résiste au temps, bien sûr. Et comme elle est à 23 mètres de haut, elle est particulièrement exposée aux vents et aux intempéries. Donc elle est toute tordue. Il manque plein, plein, plein de petits morceaux d'acacia", explique Sophie Bourbonnais, co-directrice de la Fabuloserie.

L'artisan de Treigny qui s'occupe de l'entretien du jardin habité a donné l'alerte en début d'année : "il nous a dit qu'il fallait faire quelque chose parce que si elle est par terre, il ne pourra rien faire et personne ne pourra rien faire parce qu'il faudra complètement la reconstituer, ce qui est un autre travail que de la consolider", poursuit Sophie Bourbonnais.

La tour Eiffel en acacia commence à onduler sérieusement. © Radio France - Delphine Martin

Pour les institutions, on n'entre pas dans les cases (Sophie Bourbonnais)

Les travaux de réparation s'élèvent à 25 000 euros. Une facture lourde alors que les caisses du musée, privé de groupes à cause du Covid, sont vides. Le ministère de la culture et les institutions n'ont pas voulu s'engager : "ça ne rentre pas dans les cases ! Pourtant, en France, on aime les exceptions qui confirment la règle, sauf pour les subventions. Donc c'est pour ça qu'on a eucette idée de campagne participative", continue Sophie Bourbonnais. "Et finalement, on en est content parce que déjà, ça va montrer aux institutions que les gens sont friands de ce genre de choses, s'y intéressent. Parce qu'on se demande parfois s'ils en ont conscience. Et puis ça nous fait de la pub. Donc, finalement, je pense que c'est très positif. On voit que le week end, il y a beaucoup de petits dons : 20, 30, 50 euros. Mais ça prouve que plein de gens s'impliquent. Ça fait plaisir et comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières et donc on est très confiant. Et après, les gens seront très contents de venir voir à quoi ils ont participé".

Un artisan de Treigny

La cagnotte sur le site kiss kiss bank bank a déjà permis de récolter plus de 11 000 euros en moins d'une semaine. Preuve de l'attachement du public à l'univers singulier et poétique de Pierre Azevard (1909-1992), dit Petit Pierre, garçon vacher de Fay-aux-loges dans le Loiret. Né avec une infirmité congénitale et que rien ne prédestinait à devenir artiste. Son manège est un véritable bijou d'émotion. "Parfois, quand j'emmène des gens, j'ai vu même des hommes verser des larmes, quand on le met en route. C'est à la fois puéril, mais ingénieux. Moi, je trouve ça beau esthétiquement, mais ça, c'est vraiment personnel. C'est très émouvant, en fait. On voit cet homme derrière chaque chose. On est très, très ému, mais vraiment souvent", assure celle qui dirige les lieux avec sa sœur Agnès.

Sophie Bourbonnais dirige la Fabuloserie avec sa sœur Agnès. © Radio France - Delphine Martin

La campagne de financement participatif se terminera à la fin du mois. Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient débuter en mai pour une dizaine de jours. Ils seront réalisés par Cyril Choux, un artisan de Treigny (Yonne). Cet élagueur-grimpeur est spécialisé dans les travaux d’accès difficiles et intervient depuis plusieurs années dans le "jardin habité" de La Fabuloserie.

Petit Pierre a débuté la réalisation de son manège en 1937. Il a été installé à Dicy en 1989. © Radio France - Delphine Martin

La Fabuloserie a rouvert les portes de son jardin samedi 3 avril avec un tarif spécial. Ouverture les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 18h. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le merveilleux manège de Petit Pierre , si vous habitez dans un rayon de 10 km bien entendu.