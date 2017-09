Il faut sauver le château de Montferrand de la ruine

La communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup lance un programme de sauvegarde du château de Monferrand, à Saint Mathieu-de-Treviers . Il y a urgence ..la forteresse menace de disparaître du paysage du Pic Saint -Loup.

La Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup veut sauver " l’emblème de son territoire ": le château de Montferrand .....plutôt ce qu'il en reste , car ce n'est déjà plus qu'une ruine qu'on a même du mal à discerner sur la crête du pic Saint Loup à Saint Mathieu-de-Treviers ..

Cette forteresse date au moins du 12 ième siècle , elle a été habitée par les comtes de Montferrand qui géraient le territoire et les villages au Nord de Montpellier , avant d être abandonnée au XVII ème siècle ...

Il y a urgence

Depuis ,le temps a fait son oeuvre d'érosion ....sauf que le processus de dégradation s'est accéléré ces dernières années et a fragilisé les murs encore debout . "Lors d'une manifestation médiévale sur place, nous avons pris conscience de l'urgence , explique Alain Barbe, le président de la Communauté de Communes du Grand Pic Saint Loup, le château pouvait disparaître du paysage dans les 5 ans à venir."

La communauté de Communes du Grand Pic saint Loup lance un programme de sauvegarde du château sur les 10 ans à venir ." L'objectif n'est pas de reconstruire le château de Montferrand, précise Alain Poulet, le président de l' Association de sauvegarde du patrimoine du Grand Pic saint loup, mais de conserver ce qu'il reste et de sécuriser le lieu et les accès, qui sont déjà dangereux ." Le château ne sera plus accessible, clôturé à compter de 2018.

Le Château de Montferrand, 12ème siècle - CCDGPSL

"Quand on a un totem comme ça, on ne peut pas le laisser à l'abandon",Alain poulet, président de l' Association de sauvegarde du patrimoine du Grand Pic Saint Loup Copier

.Des fouilles vont aussi être organisées car sous les ruines, il y a des caves voûtées qui n'ont jamais été explorées . "L' objectif à plus long terme est de créer un lieu fermé qui accueillerait de animations , des expositions, pour valoriser cet emblème de notre territoire," ajoute Alain barbe, le Président de la Communauté de communes .

"Il n'est pas trop tard, mais il est temps" Alain Barbe, président de la communauté de Communes du Grand Pic Saint loup. Copier

L' accès au château de Montferrand fermé à partir de 2018

A ceux qui se demandent pourquoi on a attendu si longtemps, tout simplement parce que le château de Montferrand et les terrains autour appartenaient à des propriétaires privés, deux familles . La Communauté de communes du Grand Pic saint loup a commencé à leur racheter, il y a 10 ans. Elle en possède à ce jour les 4/5 ièmes ..

La communauté de communes du Grand Pic saint Loup a prévu une enveloppe de 50 à 60 000 euros par an sur dix ans tout en lançant un appel au mécénat ..

Montferrand, d'une forteresse à une utopie architecturale -

Du 15 septembre au 17 décembre, expo " Monferrand , d'une forteresse à une utopie architecturale " réalisee par les étudiants de l'école nationale supérieure d'architecture de Montpellier à la maison des consuls des Matelles ..