Creuse : les professionnels du tourisme veulent surfer sur l'effet covid et transformer l'essai

"C'est une vrai surprise". Malgré un début d'année difficile, des vacances de Pâques ratées, pour cause de confinement, l'été a souri aux professionnels du tourisme en Creuse. "On ne s'attendait pas à ça explique Nicolas Simonnet, le vice-président du conseil départemental en charge du tourisme. Et du coup on a sauvé la saison touristique même s'il y a eu une disparité avec les touristes qui viennent de l'étranger, je pense aux Néerlandais ou aux Anglais qui cette année étaient absents. Par contre, les Français ont vraiment consommé local et oui c'est une bonne nouvelle".

à lire aussi Un bel été pour le tourisme sur le plateau de Millevaches

Transformer l'essai

A toute chose, malheur est bon. La crise sanitaire a permis aux Français de découvrir la Creuse. Pour Nicolas Simonnet "c'est une aubaine bien sûr. La distanciation physique est naturelle chez nous vu la faible densité de population. Les Français qui ont été confinés ont eu envie de quitter les villes pour venir à la campagne. On a fait plein d'actions, le repos des héros par exemple, la Creuse a fait un chèque de 50 000 euros aux prestataires touristiques sous forme de chèques vacances, pour que les personnels soignants des hôpitaux puissent venir se reposer chez nous. Il y a eu de la promotion, des campagnes d'affichages dans le métro parisien. La cité de la tapisserie avec les tapisseries Tolkien donne une nouvelle image de la Creuse, une nouvelle dimension. Il faut la cultiver. Il faut surfer sur cet effet Covid qui pour nous et pour tous les territoires ruraux a été une très bonne chose et maintenant il faut transformer l'essai".

Une réunion très rapidement

Pour capitaliser les effets de l'été covid, il faut en tirer les enseignements. "Nous allons dans les prochains jours réunir l'ensemble des professionnels du tourisme pour faire un bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de ce qu'il faut développer. Sur quoi faut-il aller plus loin pour vendre davantage la Creuse ? Quelle cible, quelle destination Creuse voulons-nous vendre ? Il faut qu'on puisse identifier nos atouts et nos faiblesses".

Developper nos capacité d'hébergements

En charge du tourisme au conseil départemental de la Creuse, Nicolas Simonnet explique qu'il y a "une marge de progression énorme vu le fort potentiel que nous avons. Nous avons un bon maillage de gites et de chambre d'hôtes. Mais il y a un besoin d'une montée en gamme. Le touriste est exigeant. Il veut des services, des activités, des sports de pleine nature. Il veut des chemins de randonnées balisés, bien entretenus. Iil veut également des boucles à vélo. Cet été sur les routes creusoises, on a jamais vu autant de vélos, autant de cyclistes. Il faut renforcer l'hotellerie sur Aubusson. La cité international de la tapisserie est un véritable atout dans ce département et nous n'avons pas suffisamment d'hôtellerie pour être en capacité d'héberger des cars de touristes par exemple. Nous n'avons pas ce potentiel là et il faut travailler sur tout ça".