"Il faut y croire !" : le festival mayennais Au Foin de la Rue recevra Philippe Katerine et Gaël Faye cet été

Les salles de spectacle, les bars ou les restaurants n'ont pas encore de date de réouverture mais les festivals de musique veulent croire à un été (presque) ordinaire ! Le festival "Au foin de la rue", en tout cas, annonce une édition normale à Saint-Denis-en-Gastines, dans le Nord-Mayenne, pour le premier week-end de juillet 2021. Et la programmation est la même que celle d'abord prévue à l'été 2020, avant l'annulation à cause de l'épidémie de Covid-19.

"Quasiment tous les artistes reviennent, en tout cas les principaux et les plus attendus : Philippe Katerine, Dub Inc, Gaël Faye, Fatoumata Diawara ou La Rue Kétanou", détaille Lisa Bélangeon, la coordinatrice générale de l'association Au foin de la rue.

80 à 85% des artistes prévus en 2020 ont accepté de faire partie de la programme de l'été 2021. "Pour eux, c'était une évidence de reporter leur tournée parce que la plupart ont leur spectacle prêt et n'attendent que ça de jouer devant un public", explique Lisa Bélangeon. La billetterie pour l'édition 2021 est ouverte et l'équipe du festival veut croire qu'il se tiendra, et dans de bonnes conditions.

"Il faut y croire, sinon on n'avancera plus, sourit-elle. Et s'il faut, on se réadaptera pour proposer quelque chose. C'est aussi pour nous inenvisageable d'imaginer un nouvel été sans fête, sans concert et sans musique."