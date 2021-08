Pas encore sorti, le premier album de la Bretonne Valentina est déjà un succès

Après le clip de son single "Y'a pas que les grands qui rêvent", qui en un mois cumule plus d'1,3 million de vues sur YouTube, la chanteuse Valentina, 12 ans et originaire de Rennes, sort son tout premier album "Plus loin qu'un rêve" le 10 septembre prochain. Et avant même sa sortie officielle, la gagnante de l'Eurovision junior en 2020 est en tête des ventes !

N°1 des ventes sur Amazon

"Plus loin qu'un rêve" est déjà disponible en prévente sur les plateformes en ligne. L'album de 13 titres est même classé n°1 dans la catégorie Dance sur Amazon.

Ces dernières semaines, tout sourit à Valentina. La jeune chanteuse est également à l'affiche du film d'animation "Pat'Patrouille", en salles depuis le 11 août et dans lequel elle prête sa voix à Liberty, une petite teckel. La semaine dernière, le film était en tête du box-office avec 459 566 entrées.