Il n'y a plus aucune trace de légionelle à la piscine de Pontarlier : les résultats des analyses de contrôle le confirment ce lundi. La piscine retrouve donc un fonctionnement normal, sans les filtres installés au niveau des tuyaux de douches.

Tout est rentré dans l'ordre à la piscine de Pontarlier! Il n'y a plus de légionelle dans les tuyaux de douches : les résultats des analyses de contrôle confirment ce lundi l'absence de la bactérie. La piscine Georges Cuinet retrouve donc un fonctionnement normal.

Elle était fermée entre le 17 janvier et le 20 janvier, à cause de la présence de légionelle, détectée pendant un contrôle de l'Agence régionale de santé (ARS). La piscine a ensuite rouvert le 21 janvier avec des filtres installés au niveau des tuyaux concernés. Ces filtres peuvent désormais être retirés, nous indique Simon Devaux, le directeur de la piscine. Les prochaines analyses sont prévues dans un an, comme le prévoit la procédure, il s'agit des tests annuels de l'ARS.

Fermeture... pour la vidange

Notez que la piscine de Pontarlier est fermée cette semaine mais pour une toute autre raison : la vidange et l'entretien des bassins. Rien à voir donc avec la légionelle.