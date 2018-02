Lescar, France

Le festival Emmaüs de Lescar n'aura pas lieu cette année. Il devait se tenir les 21 et 22 juillet, mais la communauté a finalement préféré renoncer. Il faut dire que les trois dernières éditions n'ont pas marché. 2 200 spectateurs en tout seulement l'été dernier. Ce n'est plus viable financièrement. Germain Sarhy, le fondateur du village de Lescar préfère donc renoncer cette année. Il s'en explique sur France Bleu Béarn.

Un crève-cœur pour la communauté

Germain Sarhy parle de "pause". "On va revoir comment on pourrait relancer le festival en 2019", en confirmant qu'il n'y aura pas d'édition 2018. Il ajoute : "on a eu trois dernières années difficiles. Par le temps, par la concurrence et l'an dernier on s'y est pris trop tard". Germain Sarhy se souvient que la communauté a vécu "7 années extraordinaires. Mais on a dit cette année on se pose. Ça fait un crève cœur mais on se pose pour mieux rebondir l'an prochain j'espère".