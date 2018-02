La 33ème Foire aux Ânes et aux Mules de Lignières, dans le Cher, n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs ont des difficultés à boucler le budget et préfèrent ne pas organiser l'édition de juin prochain.

Lignières, France

La Foire aux Ânes et aux Mules 2018 n'aura pas lieu. L'événement devait avoir lieu à la Pentecôte 2018 mais l'association a décidé de ne pas organiser cette 33ème édition.

"La première raison est financière, explique le président du comité d'organisation, Philippe Hubert. _Nous n'avons pas réussi à boucler notre budget prévisionnel. Et puis on s’aperçoit que malgré nos efforts, le nombre d'ânes sur le foirail est de moins en moins représentatif : 80 ânes l'an dernier contre plus de 350 animaux en 1994_, ânes et mules confondus. Le nombre d'éleveurs était aussi de moins représentatif de l'élevage local."

"On n'a pas voulu prendre le risque de faire la foire de trop, mais on est tristes"

- Philippe Hubert, président du comité d'organisation

S'ajoutent à cela des recettes et des subventions en baisse d'année en année. "La région et le département nous ont beaucoup aidé, rappelle Philippe Hubert. Nous les en remercions encore mais ce n'était malheureusement pas suffisant pour boucler notre budget." Il fallait à l'association environ 25 000 euros pour organiser chaque édition.

Le comité d'organisation devait trouver chaque année 25 000 euros de budget. Ici, la foire en 2006. © Maxppp - FRANCK FOUQUET

"L'année dernière déjà, on était déficitaires et on a été obligés de puiser dans nos petites réserves, poursuit le président du comité d'organisation. Cette année, on n'a pas voulu prendre le risque d'hypothéquer nos vies personnelles pour faire la foire de trop. Mais _on est tristes_. Ça faisait partie de la vie ligniéroise depuis + de 30 ans".

Le comité d'organisation de la foire aux Ânes et aux Mules comptait une dizaine de bénévoles à l'année, et jusqu'à 80 bénévoles pendant le week-end de l'événement.