Guerre en Ukraine : le festival Berlioz sans "grandes institutions russes", son directeur s'explique

Depuis deux éditions, le festival Berlioz de La Côte-Saint-André en Isère accueillait le chef d'orchestre russe Valéry Gergiev ainsi que les musiciens du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg. Des artistes à la renommée immense mais réputé proche de Vladimir Poutine pour le premier, institution d'Etat pour l'autre. La guerre menée par la Russie en Ukraine impose l'absence de ces musiciens au festival de La Côte-Saint-André.

Des artistes désormais impossibles à programmer

En suivant le parcours de Berlioz, le festival isérois a noué des relations de Londres à Moscou au fil des années explique son directeur Bruno Messina. Mais il y a quelques jours, Valéry Gergiev a été poussé à quitter la direction de l'orchestre philharmonique de Munich et se trouve déprogrammé de plusieurs grandes salles de concerts.

"Cette année, on est empêché pour la question des Russes, cela me paraît de toute façon compréhensible" détaille Bruno Messina. "J'ai fait venir cet immense chef et cet orchestre du Mariinsky, j'ai fait venir aussi Tugan Sokhiev avec l'orchestre du Capitole de Toulouse" et aujourd'hui, "il a démissionné tout comme il a démissionné de son orchestre du Bolchoï" à Moscou, "écartelé" entre les deux pays.

Il ne s'agit pas [ ...] de nier l'apport extraordinaire de la Russie à l'histoire de la musique. Il s'agit d'être conscient qu'il y a des musiciens qui sont plus ou moins impliqués et puis qu'il y a des institutions qui sont des institutions d'Etat.

Le festival Berlioz n'a finalement pas vraiment le choix. "Ce qu'a décidé Poutine n'est pas acceptable et dans ce cas-là, évidemment on ne pourra pas programmer ces musiciens-là. Le voudrais-je d'ailleurs que je ne pourrais pas !" affirme Bruno Messina mais pour lui, il faut absolument faire la part des choses. "Il y a aujourd'hui dans le milieu culturel des choses qui sont de l'ordre de la folie, c'est-à-dire des gens qui sifflent la musique de Mussorgski ou de Tchaïkovski [compositeurs russes du XIXe siècle, ndlr] dans des salles ! C'est absolument déraisonnable, c'est même honteux" déplore-t-il.

La souffrance des musiciens, qu'ils soient ukrainiens ou russes

Selon Bruno Messina, "il ne s'agit pas de nier l'histoire, ni de nier l'apport extraordinaire de la Russie à l'histoire de la musique. Il s'agit d'être conscient qu'il y a des musiciens qui sont plus ou moins impliqués et puis qu'il y a des institutions qui sont des institutions d'Etat" comme le Théâtre Mariinsky, de la même manière que l'Opéra de Paris est institution d'Etat en France compare Bruno Messina.

Il prépare donc une programmation du festival Berlioz "sans ces grandes institutions russes mais pas du tout dans l'idée d'exclure des musiciens russes. Ils seront toujours bienvenus au pays de Berlioz et c'est bien la moindre des choses."

Cette guerre fait énormément de mal à la culture européenne.

Bruno Messina est très attristé par ces "situations dramatiques que vivent en ce moment beaucoup de musiciens. Ce qui se pose, c'est la souffrance des musiciens, qu'ils soient ukrainiens ou qu'ils soient russes. Je pense que cette guerre fait énormément de mal à la culture européenne."

A l'occasion de cette interview, le directeur du festival Berlioz a dévoilé les noms de deux orchestres qui participeront au festival cet été : l'Orchestre Philharmonique de Radio France et l'Orchestre National de France, c'est la première fois que ce dernier vient au festival.