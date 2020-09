Il n'y aura pas de saison 4 pour la série "Baron Noir"

Kad Merad et Eric Benzekri le co-créateur de Baron Noir

Dunkerque n'aura jamais de président de la République dans "Baron Noir", l'ascension politique du sulfureux député-maire PS de Dunkerque Philippe Ryckwaert incarné par Kad Merad, va s'arrêter aux portes de l'Élysée. Le co-créateur de la série politique très réaliste de Canal +, Eric Benzekri, annonce la fin de Baron Noir dans Télérama ce mercredi.

L'ancien militant socialiste, collaborateur de Julien Dray et Jean-Luc Mélenchon invoque "la fatigue". "Pour lui, re-signer, c'était repartir sur un nouveau cycle d'écriture et y consacrer à nouveau six ans de sa vie...", a souligné Fabrice de la Patellière le directeur de la fiction à Canal +. "Baron Noir" aura connu le succès pendant trois saisons de 2016 à 2020.

"Baron Noir" c'est Dunkerque, Malo, Lille

L'équipe de tournage de "Baron Noir" avait souvent posé ses caméras dans le Nord. Des scènes étaient régulièrement tournées à Malo au domicile de Philippe Rickwaert, ancien sidérurgiste reconverti en politique, à la mairie ou à sa permanence.

La préfecture de région des Hauts-de-France avait aussi servi de décor, une partie de l'hôtel Matignon avait été reconstituée dans le bâtiment Lillois. Le château Duriez à Steene avait été transformé en Lanterne, la résidence du président de la République à Versailles. Dans la saison 3, la Villa Cavrois à Croix représentait la chancellerie fédérale où le chef du gouvernement Allemand recevait la présidente de la République incarnée par Anna Mouglalis. "Baron Noir" a aussi utilisé des centaines de figurants dans la région.