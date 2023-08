Il n'y aura pas de Summer Vibration Festival à Sélestat en 2024

C'est un festival familial qui disparait. Les organisateurs du Summer Vibration Festival qui s'est déroulé le week-end du 22 juillet à Sélestat annoncent qu'ils ne pourront pas organiser une édition en 2024. Ils accusent un déficit de plus de 200 000 euros, soit plus de 10% du budget de l'événement pour le cru 2023.

Pourtant, le festival s'est bien déroulé cette année avec 28 300 spectateurs. Les organisateurs expliquent avoir fait le choix de maintenir des billets à 40 euros, malgré une augmentation des coûts du festival de l'ordre de 30%.

L'association Zone 51 estime que l'économie des festivals est de plus en plus fragile. Elle pense "prendre de la hauteur et repenser globalement le projet et l'organisation". L'association ne semble pas fermer la porte à un nouveau modèle.