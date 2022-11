Il n'y aura pas en 2023 de festival de rock celtique Les Diablintes à Vaiges par manque d'argent

C'est un coup dur pour les amateurs de rock celtique et pour la vie culturelle et festive de la Mayenne. Les organisateurs du festival Les Diablintes, à Vaiges, annoncent sur leur page Facebook renoncer à l'édition 2023, leur association, qui gère ce rendez-vous, étant en proie à de graves difficultés financières. En août dernier, ils avaient lancé un appel à l'aide afin de renflouer les caisses. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour trouver les 45.000 euros nécessaires. "Sachez que nous nous donnons tous les moyens pour revenir au plus vite" expliquent les responsables du festival.

