Il n'y aura plus de Chapiteau du livre à Saint-Cyr-sur-Loire

Il n'y aura pas d'édition anniversaire du Chapiteau du livre de Saint-Cyr-sur-Loire, pas de dixième édition. L'association qui organisait l’événement s'est auto-dissoute, en conflit avec la mairie.

Après la fin de la Forêt des Livres, l'autre grand rendez-vous littéraire de l'Indre-et-Loire disparaît. Le Chapiteau du livre ne vivra pas une dixième édition. L'association qui gérait l'événement de Saint-Cyr sur Loire vient de s'auto-dissoudre, annulant de fait le rendez-vous qui a attiré au printemps dernier 20.000 personnes et 250 auteurs sur un weekend.

La mairie de Saint-Cyr-sur-Loire voulait faire évoluer la manifestation

L'affaire s'est nouée en quelques semaines. Les relations entre la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire et les "Amis du Chapiteau du livre" se sont tendues. Les six membres du conseil d'administration ont démissionné ensemble début novembre. Il n'y a pas eu de candidat à la reprise parmi les 140 bénévoles. La période a nourri des rancœurs envers la mairie et son maire Philippe Briand. La ville de Saint-Cyr-sur-Loire souhaitait remettre en cause l'installation dans le parc de la Péraudière, et transférer l’événement dans un autre lieu de la ville (parc de la Tour), peut-être même sur une seule journée.

Tours Métropole pourrait créer un événement autour du livre pour remplacer le Chapiteau de Saint-Cyr-sur-Loire

"Un abandon de la part de la ville". Voilà comment les bénévoles et la présidente de l'association Monique Lefaucheur l'ont vécu, d'autant que Philippe Briand pense déjà une manifestation autour du livre, cette fois dirigée par la Métropole. Au-delà du Chapiteau du livre, ce sont toutes les actions de l'association qui s'arrêtent, comme la deuxième vie du livre qui s'est déroulée il y a quelques semaines ou encore la collecte de livres.