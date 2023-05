Il n'y aura plus de "Foire d'Antan" à Frahier-et-Chatebier

La "foire d'Antan" qui met à l'honneur les métiers d'autrefois depuis près de 25 ans à Frahier-et-Chatebier tire sa révérence. L'association qui la porte pâtit de contraintes réglementaires de plus en plus fortes et d'une organisation qui s'essouffle. Elle poursuivra d'autres projets.