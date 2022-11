"Il ne faut pas rater le coche" : ils attendent l'ouverture de la billetterie des JO de Paris 2024 ce jeudi

C'est le début de la course aux billets pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 : l'inscription pour le tirage au sort pour acheter des packs de billets ouvre jeudi 1er décembre 2022. Première étape d'un processus qui relève plus du marathon et du sprint et qui peut confondre ceux qui désirent se procurer des places.

L'évènement va attirer bien au-delà de l'Île-de-France, même si les collectivités qui accueillent ont des billets réservés. Certains fans de sport ont marqué la date du 1er décembre dans leur calendrier. Mais sans avoir toutes les spécificités en tête. "Je n'avais pas cette donnée du le tirage au sort, sourit Hervé André-Benoît. Mais ça ne me surprend pas comme la demande va être énorme."

"La demande va être énorme"

Originaire de Montpellier et fondateur du grand rendez-vous des sports extrêmes dans la ville, le FISE, il attend avec impatience les épreuves de BMX, de skateboard et de breakdance qui se disputeront place de la Concorde. "C'est un été qu'il ne faut pas rater, assure Hervé. Il va bien falloir motiver tout le monde autour car avec le tirage au sort, peut-être qu'on n'aura pas tous des places."

Il va donc prévenir ses proches de la marche à suivre : jusqu'au 31 janvier 2023, s'inscrire sur le site tickets.paris2024.org pour participer au tirage au sort qui aura lieu en février. Entre février et mars, les tirés au sort recevront un mail avec un créneau de 48 heures pour acheter des packs de billets.

Pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas vous inscrire dès le 1er décembre. Vous avez autant de chance d'être tiré au sort, que vous vous inscriviez en décembre ou en janvier.

Mettre toutes les chances de son côté

Pour mettre toutes les chances de son côté, Nelson, lui, s'est inscrit au "Club Paris 2024". Cela va lui permettre, s'il est sélectionné à l'issue du tirage, d'être parmi les premiers pour acheter ses places car les membres du Club ont la priorité du 15 au 18 février).

"Ca peut être compliqué à comprendre mais quand on a l'expérience des billetteries avec file d'attente digitale, qu'on attend plusieurs heures, comme pour le Mondial de rugby 2023, au moins il n'y aura pas de perte de temps", salue celui qui est fan de sports collectifs et de cyclisme. Mais il se réjouit : "C'est une plus grosse chance d'avoir des places pour ce qui nous intéresse."

Pour les déçus du premier tirage au sort, un second sera organisé en mai, avec inscription entre avril et mai. Cette fois, les billets disponibles seront vendus à l'unité. Pour les Jeux de Paris, plus de 13 millions de billets sont disponibles, pour les disciplines olympiques et paralympiques.

Toutes les explications sur le processus d'achat des billets sont à retrouver dans notre article .