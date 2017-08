Il recherche la propriétaire d'une alliance, son message fait le buzz sur Facebook

Matthieu Bonamy est un homme honnête : il a trouvé une alliance sur la plage de Courseulles-sur-Mer grâce à son détecteur de métaux. Il y a quelques jours, il a mis en ligne la photo du bijou : contre toute attente, son message a été partagé 200.000 fois ! En espérant retrouver la propriétaire...

"Je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur" avoue Mathieu Bonamy, surpris par un tel engouement. Cette bague, il l'a trouvée il y a deux mois sur côte du Calvados. Il l'a bien apportée à l'office de tourisme de la commune, mais personne n'a réclamé le bijou. Il l'a alors rajoutée à sa collection personnelle. Mais c'est en lisant une histoire similaire qu'il a eu l'idée à son tour de partager la photo sur les réseaux sociaux. "On voit que les gens se sentent concernés, ils essaient en partageant d'apporter leur pierre à l'édifice." Un message qui a fait le tour de la planète : il a été partagé en Polynésie, en Angleterre, au Québec, en Afrique du Sud, à Dubaï...

La bague en question - -

"La plupart des messages viennent de gens qui me remercient de mon honnêteté mais d'autres, moins honnêtes disent qu'elles est à eux"' sans réussir à le prouver. Car si Mathieu a donné quelques indices : le marié s'appelle Sébastien et le mariage a eu lieu en 2001, il garde secret la date précise du mariage. "Je veux penser que la bague retrouvera son propriétaire un jour." Et que la mariée pourra repasser la bague au doigt.